Diretta Alessandria Como/ Streaming video tv: recupero di lusso (Serie C)

DIRETTA ALESSANDRIA COMO: SFIDA DELICATA!

Alessandria Como, in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagatta della città piemontese, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 20 gennaio 2021, come recupero per il girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Sfida di grande prestigio per il blasone delle due società ma anche per la posizione in classifica che occupano le due formazioni, la diretta di Alessandria Como sarà senza dubbio intrigante e mette in copertina soprattutto gli ospiti lombardi, che con la vittoria di domenica contro il Novara hanno avvicinato la capolista Renate e potrebbero naturalmente avvicinarsi ancora di più se sfrutteranno bene questo recupero. Il Como dunque darà l’assalto al primato, ma di certo per i lariani non sarà facile fare risultato sul campo di un’Alessandria a sua volta in pienza zona playoff e non così lontana in classifica (31 punti contro 37). Se dovesse vincere l’Alessandria, sarebbero i piemontesi ad avvicinare sensibilmente il secondo posto del Como, dopo il buon pareggio ottenuto sabato sul campo della Pro Patria.

DIRETTA ALESSANDRIA COMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta di Alessandria Como sarà naturalmente sulla piattaforma Eleven Sports, che garantisce (su abbonamento o acquistando la singola partita) la diretta streaming video di tutti gli incontri del campionato di Serie C. Per chi invece non fosse abbonato, ricordiamo siti Internet e profili social delle due società come principali punti di riferimento per notizie in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA COMO

Diamo naturalmente uno sguardo anche alle probabili formazioni di Alessandria Como. I piemontesi sabato a Busto Arsizio si erano schierati con un coperto modulo 5-4-1: Pisseri in porta; cinque difensori in linea, cioè Parodi, Blondett, Cosenza, Prestia e Rubin da destra a sinistra; a centrocampo i mediani Castellano e Bruccini, a destra Arrigihini e sulla corsia mancina Corazza; infine il centravanti Eusepi. Per quanto riguarda invece gli ospiti, ricordiamo che il Como contro il Novara si era schierato con questo 4-2-3-1 di partenza: Facchin in porta; Iovine, Crescenzi, Solini e Dkidak davanti a lui nella difesa a quattro; in mediana la coppia formata da H’Maidati e Bellemo; sulla trequarti Ciccone, Gatto e Terrani, che avevano agito qualche metro alle spalle della prima punta Gabrielloni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA