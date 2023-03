DIRETTA/ Alessandria Fiorenzuola video streaming tv: all’andata furono reti bianche

DIRETTA ALESSANDRIA FIORENZUOLA: I TESTA A TESTA

La storia dei testa a testa di Alessandria Fiorenzuola è limitata a questa stagione. L’unico precedente tra le due squadre infatti è datato 26 novembre 2022 quando i rossoneri e piemontesi si sono divisi la posta in palio per 0-0. Per analizzare meglio la gara, andiamo a vedere le ultime gare giocate in generale dalle due squadre.

Nelle recenti cinque partite l’Alessandria ha pareggiato per ben tre volte (Vis Pesaro, Fermana e Siena), perdendo con la Lucchese e vincendo con la Recanatese. Situazione sicuramente più difficile per il Fiorenzuola che è reduce da quattro ko con Pontedera, Carrarese Recanatese e Virtus Entella. (aggiornamento di Christian Attanasio)

ALESSANDRIA FIORENZUOLA VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Alessandria Fiorenzuola sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Alessandria Fiorenzuola è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

ALESSANDRIA FIORENZUOLA: PARTITA DELICATISSIMA!

La diretta Alessandria Fiorenzuola, in programma domenica 26 marzo alle ore 14:30, racconta di una sfida tra due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. I padroni di casa vivono una situazione di classifica più complicata con il diciassettesimo posto, anche se ultimamente i due pareggi con Fermana e Siena hanno dato un minimo di respiro a livello di punti che smuovono la classifica seppur lievemente. I rossoneri invece arrivano da una striscia di quattro sconfitte consecutive, anche se il tredicesimo posto a +5 dalla zona playout aiuta il Fiorenzuola a non vivere troppo male il momento, anche perché l’ultimo ko è arrivato col Pordenone terzo.

In casa l’Alessandria ha raccolto 15 punti in 16 partite con un andamento recente molto negativo caratterizzato da tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partita. L’ultimo successo casalingo dei grigi è datato del 15 gennaio con il Gubbio. Il Fiorenzuola fuori casa non se la passa tanto meglio avendo un andamento delle ultime cinque uscite da soli due punti. La gioia più recente dei rossoneri lontano dalle mura amiche è quella del 22 gennaio con la Lucchese per 1-0.

ALESSANDRIA FIORENZUOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Fiorenzuola vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Liverani, difesa a quattro con Checchi, Sini, Sabbione e Rosta a chiudere il reparto. In mediana presenti Mionic e Nichetti mentre sulla trequarti agirà centralmente Galeandro con Gazoul a destra e Baldi sul lato opposto. Unica punta Martignago.

Il Fiorenzuola risponde col 4-3-3. Tra i pali Battaiola, pacchetto difensivo composto da Danovara a destra, Di Marco a sinistra e cerniera centrale formata da Bondioli e Quaini. A centrocampo Bontempi, Fiorini e Piccinini mentre il tridente offensivo sarà Sereni, Mastroianni e Sartore.











