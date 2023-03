Diretta/ Siena Alessandria, video streaming tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA SIENA ALESSANDRIA: TRA PLAYOFF E SALVEZZA

Siena Alessandria, in diretta alle ore 14.30 di sabato 18 marzo 2023 allo stadio Artemio Franchi di Siena, è una gara valida per la 33° giornate del girone B di Serie C. Ci si gioca tanto in questo scontro tra due squadre con obiettivi piuttosto diversi: i playoff per i toscani, la salvezza per i piemontesi.

Il Siena occupa il settimo posto in classifica con 47 punti, frutto di undici vittorie, quattordici pareggi e sette sconfitte. Periodo positivo per i bianconeri, che nell’ultimo turno hanno raccolto un 1-1 contro la Lucchese. L’Alessandria, invece, è diciassettesima a quota 30 punti, a -4 dalla zona salvezza. Nell’ultimo turno è arrivato il pari per 1-1 contro la Fermana.

SIENA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Alessandria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Siena Alessandria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA ALESSANDRIA

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Siena Alessandria, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai toscani, in campo con il 4-3-2-1: Lanni, Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli, Collodel, Leone, Castorani, Belloni, Di Santo, Paloschi. Passiamo adesso ai piemontesi, il modulo è il 4-2-3-1: Liverani, Baldi, Sabbione, Sini, Nunzella, Nichetti, Speranza, Renault, Martignago, Gazoul, Cori.











