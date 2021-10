Diretta Alessandria Frosinone/ Streaming video tv: Longo contro il passato (Serie B)

DIRETTA ALESSANDRIA FROSINONE: MORENO LONGO CONTRO IL SUO PASSATO

Alessandria Frosinone, in diretta giovedì 28 ottobre alle ore 18:00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta, sarà valevole per la 10^ giornata del girone di andata di Serie B. L’Alessandria di Moreno Longo, è reduce da una vittoria, conseguita contro il Crotone per 1-0, dopo una buona prestazione. I piemontesi stanno vivendo un periodo positivo, con due successi, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime quattro uscite in campionato. Grazie alla cura Longo, l’Alessandria ha conquistato i suoi primi 7 punti in campionato, ed è terzultima in classifica. Longo si troverà di fronte al suo passato, il tecnico è stato alla guida del Frosinone nella stagione 2017-2018.

Anche il Frosinone è reduce da un successo nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Fabio Grosso ha vinto 2-1 sull’Ascoli, tornando ai tre punti che mancavano da quattro giornate. La squadra ciociara è in piena zona play-off con 14 punti, che la collocano in settima posizione. Con l’ultima partita, la formazione di Grosso sembra aver messo fine al periodo non particolarmente brillante. Quello di giovedì sarà la prima volta che Alessandria e Frosinone si affrontano, non risultano infatti precedenti tra le due squadre.

DIRETTA ALESSANDRIA FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Frosinone di Serie B sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre di Sky Sport. Per accedere ai contenuti dell’emittente, è necessario aver sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire il secondo campionato italiano in diretta streaming video tramite le piattaforme digitali Dazn ed Helbitz. In entrambi i casi è necessario essere abbonati e disporre di una connessione ad internet. Per accedere ai contenuti, bisogna disporre di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ALESSANDRIA FROSINONE

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Alessandria Frosinone di Serie B. L’allenatore della formazione di casa, Moreno Longo, dovrebbe schierare l’Alessandria con il modulo 3-4-1-2. A scendere in campo dovrebbero essere i seguenti undici: Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Milanese; Corazza, Palombi.

Fabio Grosso, tecnico del Frosinone, dovrebbe rispondere schierano la sua squadra con il modulo 4-3-3. La probabile formazione dei ciociari dovrebbe essere la seguente: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Ricci, Boloca; Cicerelli, Ciano, Garritano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Alessandria Frosinone di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria dell’Alessandria, abbinata al segno 1, è quotata 3.45. Un eventuale pareggio, abbinato al segno X, viene proposto con una quota di 3.20. I favori dei pronostici sembrano dalla parte degli ospiti, con la vittoria del Frosinone, abbinata al segno 2, quotata a 2.15.



