Diretta Alessandria Gozzano/ Streaming video tv: derby piemontese (Serie C)

Alessandria Gozzano, che si gioca domenica 25 agosto alle ore 17.30 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sarà una delle sfide del programma della prima giornata del campionato di Serie C 2019-2020, nel girone A. Derby piemontese tra i grigi reduci da una stagione difficile, successiva ad anni in cui erano riusciti a sfiorare grandi obiettivi, perdendo la finale dei play off per la Serie B contro il Parma – al termine di una regular season dominata ma lasciata alla Cremonese sul filo di lana – ed alzando al cielo la Coppa Italia di Serie C (oltre a disputare contro il Milan, nel 2016, una semifinale dei “grandi”). Dall’altra parte il Gozzano l’anno scorso è riuscito a strappare la salvezza nel suo primo campionato in assoluto tra i professionisti, facendo valere comunque il suo status di club virtuoso in un campionato funestato dai casi Pro Piacenza, Cuneo e Lucchese. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Alessandria Gozzano; nel frattempo possiamo valutare le possibili scelte dei due allenatori leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Alessandria-Gozzano, domenica 25 agosto 2019 alle ore 17.30, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sulle piattaforme sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà la possibilità di vedere il match in esclusiva in diretta streaming video via internet con un abbonamento a elevensports.it, col sito che offrirà su internet tutti i match del campionato di Serie C, visibili collegandosi tramite pc o smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA GOZZANO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Alessandria-Gozzano, domenica 25 agosto 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C nel girone A. 3-5-2 per il tecnico dei grigi, Cristiano Scazzola, che dovrebbe schierare questo undici titolare: Valentini, Chiarello, Sciacca, Akammadu, Sartore, Celia, Suljic, Gazzi, Cambiaso, Prestia, Dossena. Risponderà il Gozzano di Sassarini con un 3-4-1-2 e questa formazione: Gilli, Tumminelli, Tordini, Guitto, Emiliano, Concas, Pozzebon, Rolle, Rizzo, Spina, Fasolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha stilato le quote per Alessandria Gozzano, la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria dei grigi vale infatti 1,65 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo già ad un valore di 5,25 per il successo esterno del Gozzano che è regolato dal segno 2. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete scommettere sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,45 volte quanto puntato.



