Diretta/ Alessandria Imolese, streaming video tv: scontro salvezza al Moccagatta

DIRETTA ALESSANDRIA IMOLESE: PAROLA D’ORDINE RISCATTO

La diretta Alessandria e Imolese vede le due formazioni darsi battaglia per non perdere rispettivamente punti pesanti in classifica. Infatti dal quattordicesimo posto all’ultimo, vale a dire il ventesimo, le squadre sono raccolte in soli tre punti. E’ infatti una sola lunghezza a distanziare i piemontesi dai bolognesi, attualmente in vantaggio in termini di classifica.

DIRETTA/ Cesena Alessandria (risultato finale 3-1): Corazza sfiora il poker

Per entrambe le compagini si tratta di un periodo di crisi di risultati, partendo dall’Alessandria che non vince dal 5 novembre contro la Lucchese, rimanendo a secco da ben sette turni di fila più la sconfitta e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia di categoria contro il Renate. Come detto non se la passa di certo meglio nemmeno l’Imolese, anzi, i rossoblu sono reduci da sei sconfitte nelle ultime otto con le restanti gare solamente pareggiate, tra l’altro entrambe 0-0. Da non dimenticare l’1-0 inflitto dal Padova che ha estromesso dalla Coppa Italia di categoria i rossoblu. Nelle ultime dieci partite, entrambe i club contano appena una vittoria a testa.

Diretta/ Imolese Reggiana (risultato finale 0-1) streaming video: la decide Cremonesi

ALESSANDRIA IMOLESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del match tra Alessandria e Imolese è disponibile come di consueto sulla piattaforma Eleven Sports. Per visionare l’evento, è richiesta l’iscrizione e il conseguente acquisto dell‘abbonamento scegliendo tra quello stagionale oppure mensile, in basse alle proprie esigenze. Una volta portato a termine l’acquisto, la gara si potrà vedere in streaming video sia su smart tv che su computer o i vari dispositivi elettronici quali smartphone, tablet o qualsiasi altro. Inoltre, tutta la Lega Pro e i relativi gironi sono trasmessi su Elevent Sports. La diretta Alessandria Imolese non è visibile su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

Diretta/ San Donato Imolese (risultato finale 0-0) streaming video: palo di Zagnoni!

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA IMOLESE

Le probabili formazioni della diretta tra Alessandria e Imolese vedono per quanto riguarda i piemontesi un 4-2-3-1 con l’unica vera novità in difesa vale a dire l’assenza di Rota per squalifica, al suo posto da terzino destro verrà schierato Speranza. Nunzella rimarrà il laterale mancino con Checchi e Sini disposti in coppia davanti all’estremo difensore Marietta, classe 2002. L’impiego del 2003 Speranza come terzino, già accaduto con la Fermana, darà l’occasione a Perseu di sostituirlo in cabina di regina in coppia con la salda presenza di Nichetti. La trequarti, da destra verso sinistra, sarà composta da Pellegrini, Galeandro e Nepi con l’unica punta Matrignago, in gol contro il Cesena. L’Imolese opterà verosimilmente con il canonico 4-4-2 che vede Rossi tra i pali, in difesa Cerretti, Milano, Zagnoni e De Vito. Zanon esterno destro, Faggi sull’out mancino con Bensaja in coppia con Zanini. Nel tandem offensivo verranno schierati De Feo e Stijepovic, fin qui entrambi con tre reti all’attivo.

ALESSANDRIA IMOLESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmakers sulla diretta tra Alessandria e Imolese vedono la squadra di casa favorita. La quota dell’1 per Snai è infatti a 2.20 mentre il pareggio si aggira sui 3.10. Un po’ più alta, 3.25, è dato il colpo esterno dei rossoblu. La quota del Gol ovvero entrambe le squadre a segno è 1.95, più basso l’esito opposto a 1.73. Se l’incontro terminerà con l’esito dell’Over 2.5, almeno tre gol tra tutte e due le squadre, verrà pagata 2.30 volte la posta in palio. All’andata, l’Imolese riuscì a vincere per 1-0: lo stesso identico estio e risultato lo si può trovare a 8.25. L’ultima vittoria dell’Alessandria in campionato è il 2-1 alla Lucchese. Torneranno i grigi a vincere facendo lo stesso risultato? La quota in questione è a 9.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA