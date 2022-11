Diretta Alessandria Renate/ Streaming video tv: colpo ospite? (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA ALESSANDRIA RENATE: MATCH NON SCONTATO!

Alessandria Renate sarà diretta dal signor Giuseppe Mucera; alle ore 14:30 lo stadio Moccagatta ospita la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia Serie C 2022-2023. Si gioca ancora in gara secca, e dunque ci sarà la possibilità di tempi supplementari e calci di rigore; va ricordato che nel turno precedente l’Alessandria ha vinto in 120 minuti sul campo della Pro Patria, mentre al Renate sono appunto serviti gli 11 metri per eliminare il Mantova, sempre fuori casa. Oggi i nerazzurri partono favoriti, ma sono in leggera flessione e si gioca in Piemonte, dunque attenzione alle possibili sorprese dal campo.

DIRETTA/ Fermana Alessandria (risultato finale 0-0): Fischnaller grazia i grigi!

Bisogna infatti dire che il Renate era capolista nel girone A di campionato ma poi ha attraversato un momento complesso e, reduce dal pareggio contro la Triestina, ha bisogno di rialzare la testa; torneo molto complesso per l’Alessandria, retrocessa dalla Serie B ma inizialmente in grande crisi, poi leggermente ripresasi ma ancora in zona playout (domenica ha pareggiato senza reti contro la Fermana). Aspettando che la diretta di Alessandria Renate prenda il via, proviamo a fare adesso una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Triestina Renate (risultato finale 1-1): Maistrello risponde a Paganini

DIRETTA ALESSANDRIA RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Renate non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà un’emittente che fornirà le immagini del match di Coppa Italia Serie C, ma come noto le partite di Lega Pro sono garantite da qualche anno dal portale Eleven Sports. Avrete a disposizione una visione in diretta streaming video di Alessandria Renate, e dovrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; potrete decidere se abbonarvi al servizio per l’annata sportiva oppure acquistare il singolo evento, il cui prezzo è fissato all’inizio della stagione salvo eccezioni debitamente riportate.

DIRETTA/ Renate Pergolettese (risultato finale 0-0): stop per la squadra di casa!

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA RENATE

Nella diretta Alessandria Renate ci sarà turnover da parte di entrambi gli allenatori, ovviamente. Fabio Rebuffi potrebbe confermare il 4-2-3-1 visto a Busto Arsizio con Marietta tra i pali, Bellucci e Baldi davanti a lui e due terzini che sarebbero Francesco Rizzo e Costanzo. A fare filtro in mezzo al campo ecco Perseu e Mionic, poi Ascoli, Ghiozzi e Gazoul sono in ballottaggio con Lombardi e Podda per gli esterni alti; la maglia di trequartista centrale dovrebbe prenderla Filip, mentre Martignago è in vantaggio su Nepi per giocare come centravanti.

Il Renate di Andrea Dossena sarà senza lo squalificato Sorrentino: Bertini o Rossetti da prima punta (Maistrello dovrebbe partire dalla panchina), ad affiancarlo nel tridente offensivo vedremo Malotti a destra e Morachioli sull’altro versante. Centrocampo comandato da Gianluca Esposito, sulle mezzali ci provano Baldassin e Squizzato che devono vincere la concorrenza di Gavazzi e Ghezzi; in difesa Anghileri e Ermacora giocheranno da terzini, Menna e Angeli invece formeranno la coppia centrale a protezione del portiere Furlanetto.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Alessandria Renate, partita valida per gli ottavi di Coppa Italia Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare 3,90 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,10 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo degli ospiti, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,90 volte la vostra giocata sulla partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA