DIRETTA/ Alessandria Novara (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 4 settembre 2023)

DIRETTA ALESSANDRIA NOVARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In attesa della diretta Alessandria Novara, analizziamo l’incontro di Serie C girone A osservando i precedenti tra le due squadre. Diversi sono stati i testa a testa tra i due club, distribuita tra l’attuale categoria e gli impegni di Coppa Italia. L’ultima sfida risale proprio a quest’ultima competizione per l’edizione 2022-2023, segnata dalla vittoria di misura (2-1) della squadra di casa.

Video/ Torino Genoa (1-0) gol e highlights: sospiro di sollievo granata (Serie A 3^ giornata)

Nel computo totale, Alessandria e Novara si sono affrontate 11 volte nel corso della loro storia calcistica mettendo in evidenza un discreto equilibrio dal punto di vista dei risultati. 5 vittorie per gli azzurri piemontesi, 4 invece per i grigi; solo una volta le due squadre piemontesi si sono fermate sul pareggio. Difficile dunque prevedere quale sarà il risultato della sfida; osservare la diretta Alessandria Novara garantirà di certo grandi emozioni dati i precedenti. (Agg. Valerio Beck)

Video/ Inter Fiorentina (4-0) gol e highlights: goleada nerazzurra (Serie A 3^ giornata)

ALESSANDRIA NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Alessandria Novara sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Alessandria Novara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ALESSANDRIA NOVARA: DERBY PIEMONTESE!

Alessandria Novara, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Subito derby piemontese, una grande classica con l’Alessandria che cerca di ripartire per l’ennesimo anno zero, dopo la salvezza ottenuta in extremis nella scorsa stagione, grazie alla vittoria nei play out contro il San Donato, che ha permesso ai grigi di restare tra i professionisti.

DIRETTA/ Turris Benevento (risultato finale 3-1) video: la chiude D'Auria! (Serie C, 3 settembre 2023)

Il Novara l’anno scorso è riuscito invece a trovare spazio nei play off, dove l’avventura però si è conclusa immediatamente al primo turno con la sconfitta contro la Virtus Verona. Il derby al “Moccagatta” torna ad andare in scena in campionato dall’ultimo precedente del 12 ottobre 2020, vinse il Novara col punteggio di 1-2. Ultima vittoria casalinga dei grigi nel derby piemontese l’1-0 del 2 novembre 2019.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Novara, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Fulvio Forin schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Liverani, Nichetti, Checchi, Gazoul, Rota, Cori, Pellegrini, Nunzella, Ciancio, Ercolani, Sepe. Risponderà il Novara allenato da Daniele Buzzegoli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desjardins; Caradonna, Bonaccorsi, Scaringi, Migliardi; Bagatti, Di Munno, Fragomeni; Burić, Rossetti, Corti.

ALESSANDRIA NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandria Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA