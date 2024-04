Diretta/ Alessandria Pro Patria (risultato 0-0) video streaming tv: Castelli show! (Serie C, 13 aprile 2024)

DIRETTA ALESSANDRIA PRO PATRIA (RISULTATO LIVE 1-1): CHE INIZIO

Nei primi venti minuti della diretta di Alessandria Pro Patria, entrambe le squadre sembrano determinate a fare la differenza. La partita è stata caratterizzata da un ritmo frenetico, con azioni rapide e scambi veloci da entrambe le parti.

Castelli ha stupito con un gol spettacolare dal limite dell’area, mettendo in mostra la sua precisione e potenza nel tiro. Tuttavia, la Pro Patria non ha impiegato molto a rispondere, dimostrando una grande determinazione nel pareggiare i conti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ALESSANDRIA PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta Alessandria Pro Patria sta per avere inizio e toccherà quota 77 testa a testa. Una sfida storica che ha visto per 29 volte vincere i piemontesi, per 25 i lombardi e le restanti 22 termina senza alcun vincitore né vinto. L’ultimo pareggio, a proposito, è stato messo a referto dalle due formazioni nel 2023, match d’andata di questa stagione, con un gol a testa che ha fatto in modo che le squadre si dividessero la posta in palio.

Nel lontano 1928, data del primo testa a testa tra le due squadre, le compagini disputavano la Serie A, campionato che fino al 1933 hanno entrambe giocato salvo poi venir retrocesse e rivedersi per l’ultima volta in A nel 1948. Dal 1967/1968, dopo varie stagioni in Serie B, Alessandria e Pro Patria fanno il loro ingresso in Serie C e di fatto non la lasciano più. Ci sono inoltre due precedenti extra campionato ovvero il primo turno playoff Serie C del 2020, vinto 3-0 dall’Alessandria, e il match di Coppa Italia Serie C valevole per il secondo turno conquistato sempre dai piemontesi per 2-1 ai supplementari. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ALESSANDRIA PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Alessandria Pro Patria di Serie C sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV per gli abbonati. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

OCCASIONE PER GLI OSPITI

Seguiamo la diretta Alessandria Pro Patria valevole per la 36esima giornata di Serie C con il calcio d’inizio fissato alle 18.30 del 13 aprile 2024. I padroni di casa continuano a non trovare una risposta in un campionato mal gestito e peggiorato dalla penalizzazione in classifica. La squadra non vince da sei partite e fatica a trovare la via del gol. L’ultimo posto in classifica e i soli 19 punti rispecchiano al meglio la brutta stagione dell’Alessandria.

Situazione sicuramente più semplice in casa Pro Patria con i lombardi che, però, sono ancora in lotta per non retrocedere anche se a soli due punti dai playoff. I lombardi sono reduci da una sconfitta pesante sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta U23. La vittoria manca da quattro partite e l’occasione giusta sembra poter essere proprio questa contro l’Alessandria.

ALESSANDRIA PRO PATRIA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Alessandria Pro Patria che si giocherà con lo sfondo dello Stadio Giuseppe Moccagatta. Le scelte di Binotto diventano più che mai impronosticabili ma è lecito aspettarsi un cambiamento nella formazione. Gli unici certi di una titolarità potrebbero essere Siafa e Gazoul che però non segnano da diverse partite.

Pro Patria che, invece, potrebbe affidarsi alla riconferma dell’undici visto con l’AtalantaU23. A rischiare il posto è Castelli che potrebbe essere sostituito da uno tra Citterio e Fietta.

ALESSANDRIA PRO PATRIA, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Alessandria Pro Patria di Serie C sul sito di PokerStars: il segno 1 è quotato a 3,25 mentre il suo opposto a 2,20. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 2,87 sull’importo scommesso.











