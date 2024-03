DIRETTA/ Alessandria Renate video streaming tv: incrocio numero 20 tra le squadre (Serie C, 17 marzo 2024)

DIRETTA ALESSANDRIA RENATE: I TESTA A TESTA

Ci siamo quasi e la diretta di Alessandra Renate finalmente avrà inizio. Prima di entrare in clima partita, andiamo a dare un’occhiata ai testa a testa tra le due squadre in campo oggi al Moccagatta per il girone A di Serie C. Questa sfida sarà la ventesima tra piemontesi e lombardi. Fin qui l’Alessandra ha vinto nove volte mentre per cinque volte c’è stato un successo del Renate. Cinque è anche il numero di pareggi.

Curioso come il segno X però non si registri dal 2016: nelle successive 8 partite, infatti, ci sono state cinque vittorie dell’Alessandria, tre del Renate e nessun pareggio. La sfida con più gol in totale tra queste due squadre è quella del 2015 quando l’Alessandria vinse 4-1 mentre la successiva, sempre vinto dall’Alessandria, ha fatto registrare lo scarto maggiore ovvero 4-0. Infine nelle ultime sei partite c’è un perfetto equilibrio con tre vittorie piemontesi e tre lombarde. (aggiornamento di Christian Attanasio)

ALESSANDRIA RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Alessandria Renate sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Alessandria Renate e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ALESSANDRIA RENATE: PER I GRIGI SITUAZIONE DRAMMATICA

Alessandria Renate, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. L’Alessandria resta sul fondo della classifica del girone A anche a causa della penalizzazione di tre punti subita: l’ultima sconfitta contro il Trento ha acuito una situazione di classifica che, a dispetto delle recenti vittorie ottenute contro Pro Sesto e Pergolettese, sembra ormai difficile da ribaltare.

Anche il Renate non sta di certo attraversando un momento brillante, un solo punto conquistato dalle Pantere nelle ultime tre partite di campionato, un pareggio contro il Novara al quale ha fatto seguito una sconfitta interna contro la Pro Sesto che ha portato la squadra a doversi guardare più alle sue spalle per evitare di farsi risucchiare nella zona play out piuttosto che pensare a proiettarsi verso la zona play off.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA RENATE

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Renate, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Sergio Pirozzi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Liverani; Ciancio, Ercolani, Gega; Pellegrini, Sepe, Nichetti, Mastalli, Rossi; Anatriello, Siafà. Risponderà il Renate allenato da Alberto Colombo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Ombra; Vimercati, Bosisio, Esposito, Alcibiade; Tremolada, Baldassin, Vassallo, Currarino; Sorrentino, Bocalon.

ALESSANDRIA RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandria Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.75, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











