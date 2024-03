Diretta/ Renate Pro Sesto, streaming video tv: ospiti in ripresa (Serie C, 11 marzo 2024)

DIRETTA RENATE PRO SESTO, LE PANTERE IN DIFFICOLTA’

La diretta Renate Pro Sesto, in programma lunedì 11 marzo alle ore 20:45, racconta della 31esima giornata di Serie C Girone A. I neroazzurri stanno facendo molta fatica in questo periodo avendo vinto una sola gara, quella con la Pro Patria, nelle ultime cinque dato che sono arrivati i pareggi con Novara e Atalanta U23 e i ko con Vicenza e Padova.

La Pro Sesto sta rialzando la china dopo le quattro sconfitte consecutive contro Novara, Padova, Alessandria e Trento dov’era riuscita a segnare a malapena un gol. Il processo di miglioramento è iniziato con la vittoria in casa della Virtus Verona per poi precedere con lo 0-0 messo a referto con la Giana Erminio.

RENATE PRO SESTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Renate Pro Sesto sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Renate Pro Sesto sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

RENATE PRO SESTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Renate Pro Sesto vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Ombra, difesa a tre con Bosisio, Alcibiade e Vassallo. A centrocampo spazio a Baldassin, Esposito, Paudice, Currarino e Tremolada con Sorrentino e Bocalon davanti.

Replica la Pro Sesto con lo stesso identico modulo. Tra i pali Del Frate, retroguardia composta da Toninelli, Marianucci e Giorgeschi. Poggesi e Maurizii agiranno da esterni con Florio, Palazzi e Sala nella zona nevralgica. Bruschi e Toci i due attaccanti.

RENATE PRO SESTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Renate Pro Sesto favorita la squadra di casa a 1.99. Secondo sisal, il pareggio è dato a 3.10 mentre il 2 fisso a 3.80.

L’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol è quotato 2.50 contro l’1.45 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.15 e 1.61.

