Diretta Alessandria Sambenedettese/ Streaming video tv: sfida incerta (Coppa Italia)

Alessandria Sambenedettese, in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagatta della città piemontese alle ore 16.30 di questo pomeriggio, mercoledì 23 settembre 2020, è una partita che sarà valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020-2021. In vista della diretta di Alessandria Sambenedettese, possiamo ricordare innanzitutto che questa partita sarà una sfida secca, di conseguenza in caso di pareggio si dovrà procedere con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per decidere la squadra che si qualificherà per il turno successivo. Inoltre, la sfida di Coppa Italia, che cade a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie C, varrà anche come una sorta di “prova generale”, anche se va ricordato che l’Alessandria è stata inserita nel girone A del campionato, mentre la Sambenedettese farà parte del girone B. La Coppa Italia sarà in ogni caso un test più interessante rispetto a una amichevole, perché mette in palio un obiettivo concreto e naturalmente fare bella figura e andare avanti farebbe piacere a tutti, consentendo di iniziare bene questa anomala stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ALESSANDRIA SAMBENEDETTESE

Come per tutte le partite di questo primo turno della Coppa Italia, dobbiamo segnalare che la diretta tv di Alessandria Sambenedettese non sarà disponibile e lo stesso discorso vale anche per la diretta streaming video. Di conseguenza possiamo rimandare solo ai siti Internet e profili social ufficiali delle due formazioni per le info in tempo reale sul match.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA SAMBENEDETTESE

Accennando alle probabili formazioni di Alessandria Sambenedettese, dobbiamo appunto ribadire che si tratta della prima uscita ufficiale per entrambe le squadre nella stagione 2020-2021, a ridosso del via del campionato e con il calciomercato ancora aperto. Le incognite di conseguenza sono tante: i due allenatori devono dosare la necessità di fare esperimenti e mettere minuti nelle gambe di tutti con quella di iniziare a puntare in modo chiaro sui possibili titolari. I punti di riferimento possono essere alcune amichevoli prestigiose, come quelle contro la Sampdoria per l’Alessandria ed invece per la Sambenedettese contro la Roma, ma logicamente in questo momento le sorprese sono dietro l’angolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Alessandria Sambenedettese grazie alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria dell’Alessandria è considerato favorito e quotato a 2,00, si sale poi a 3,15 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,65 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria della Sambenedettese.



