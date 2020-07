Diretta Alessandria Siena/ Streaming video e tv: big match al Moccagatta (Serie C)

Alessandra Siena, in diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani,sarà una sfida dei play off di Serie C in programma domenica 5 luglio 2020 alle ore 20.30. Grigi e toscani entrano in gioco direttamente in questo turno considerando che precedentemente erano stati abbinati a Pro Patria e Arezzo, che hanno deciso dopo il lockdown di non affrontare l’avventura degli spareggi ma di considerare chiusa la loro stagione. Di fatto per la formazione piemontese e quella bianconera sarà il ritorno in campo dopo l’ultimo turno disputato, nel weekend del 22 e 23 febbraio. In 27 partite di regular season sia il Siena sia l’Alessandria avevano occupato il quinto posto in classifica ottenendo 40 punti. Un torneo sotto gli standard iniziali che ci si aspettava dalle due squadre, ma questi play off potrebbero cambiare radicalmente l’annata di Alessandria e Siena, reduci entrambe negli ultimi anni da una finale per la Serie B persa (grigi ko contro il Parma, toscani contro il Cosenza).

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandra Siena non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite dei play off di Serie C sono infatti un’esclusiva del portale Elevensports.it, che le fornisce integralmente ai propri abbonati oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo match. Il servizio è quello della diretta streaming video: per assistere alle immagini avrete dunque bisogno di utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA SIENA

Le probabili formazioni del match tra Alessandra e Siena che andrà in scena presso lo stadio Moccagatta. L’Alessandria allenata da Angelo Adamo Gregucci scenderà in campo schierata con un 3-5-2: Valentini; Prestia, Cosenza, Dossena; Cleur, Chiarello, Suljic, Gazzi, Cella; Martignago, Eusepi. Risponderà il Siena guidato in panchina da Alessandro Dal Canto con un 3-4-1-2: Confente; Lombardo, D’Ambrosio, Panizzi; Vassallo, Icardi, Arrigoni, Migliorelli; D’Auria; Guidone, Cesarini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà su Alessandria Siena, quota per la vittoria interna proposta a 2.70, quota per l’eventuale pareggio offerta a 2.95 e quota per il successo in trasferta fissata a 2.80 dal bookmaker Snai. Per quanto concerne il numero di gol realizzati dalle due squadre nel corso dei 90′, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.35 mentre la quota per l’under 2.5 viene fissata a 1.50.



