Diretta Alessandria Vis Pesaro/ Streaming video tv: scontro salvezza (Serie C)

DIRETTA ALESSANDRIA VIS PESARO: PUNTI PESANTI IN PALIO

La diretta Alessandria Vis Pesaro, in programma domenica 26 febbraio alle ore 14:30, rappresenta una grande occasione per i padroni di casa di accorciare sulla zona che consentirebbe di rimanere in Serie C senza passare dai play-out. Alessandria e Vis Pesaro, infatti, sono divise da quattro punti nella graduatoria del girone B.

I Grigi, però, arrivano alla sfida con il morale a terra viste le tre sconfitte nelle ultime quattro gare. Non va molto meglio in casa Vis dato che i biancorossi hanno rimediato una sonora sconfitta (3-0) nell’ultima uscita sul terreno della Lucchese.

ALESSANDRIA VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Alessandria Vis Pesaro, valida per la ventinovesima giornata del girone B di Serie C, sarà visibile su Eleven Sports, in streaming live e on demand. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

ALESSANDRIA VIS PESARO: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Vis Pesaro vedono entrambe le squadre con qualche dubbio. Mister Lauro dovrebbe riproporre Cori e Martignago nel reparto offensivo mentre tra i pali solito ballottaggio tra Liverani e Marietta. In casa Vis Pesaro, invece, Borsoi e Zoia si contendono una maglia sulla corsia sinistra mentre sul fronte opposto agirà uno tra Ghazoini e Garau. Saranno, infine, Fedato e Pucciarelli i riferimenti offensivi.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Alessandria Vis Pesaro vedono una sfida molto equilibrata come confermato dall’attuale classifica del girone B. Secondo Snai, infatti, il successo dei padroni di casa vale 2.40 contro i 3.10 attribuiti ai bianco-rossi ospiti e la quota 2.80 riferita al segno X. Si prospetta, inoltre, una partita avara di gol visto l’Over 2.5 a 2.45. L’Under 2.5, invece, si gioca solo a 1.47.

