DIRETTA ALTAMURA TRAPANI: I TESTA A TESTA

Tra pochi istanti andremo a commentare il primo storico match della diretta di Altamura Trapani, anche se questo significa che non potremmo fare il nostro solito testa a testa sui precedenti tra le due compagini. Dopotutto non esistono. Quindi per questa occasione vi abbiamo presentiamo un testa a testa sul recente stato di forma delle due squadre per capire sotto questo punto di vista chi tra i due team ha il favore o meno del pronostico. Nelle ultime cinque partite i padroni di casa sono riusciti a vincere solo una volta contro il Messina per 2-1, poi abbiamo una serie di tre pareggi consecutivi e una sola sconfitta ai danni del Picerno per 2-0.

Passando invece agli ospiti, il Trapani ha alternato due vittorie a tre sconfitte, non proprio un risultato incoraggiante, le due vittorie sono arrivate contro squadre tecnicamente meno dotate come la Cavese e il Latina. Mentre le sconfitte si sono fatte registrare contro Avellino, Giugliano e Catania. Passiamo adesso al prossimo aggiornamento dove vedremo insieme le statistiche della diretta di Altamura Trapani! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ALTAMURA TRAPANI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdervi neanche un minuto della diretta Altamura Trapani dovrete abbonarvi a Sky che trasmetterà la partita anche sulle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Avrete anche la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni salienti del match con aggiornamenti costanti.

ALTAMURA TRAPANI, DI DONATO E ARONICA PER I PLAYOFF

La diciassettesima giornata del Girone C di Serie C si apre alle 15,00 con la diretta Altamura Trapani in campo sabato 30 novembre. La sfida è tra due squadre che si giocano l’accesso alla fase dei playoff e vorranno portare a casa i tre punti per avvicinarsi alla vetta. I padroni di casa dell’Altamura si trovano in tredicesima posizione a quota 19 punti e a sole cinque lunghezze dalla zona playoff. Meglio il Trapani che è ottavo in classifica ed in piena zona playoff anche grazie alla vittoria contro Latina nell’utlima giornata.

ALTAMURA TRAPANI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna anche le probabili formazioni in vista di questa sfida delicata. L’Altamura di Di Donato andrà in campo con il suo solito 3-4-2-1 con De Santis, Silletti e Gigliotti a difesa della porta di Viola. Grande e Acampa saranno i due esterni con D’Amico e Rolando sulla trequarti e a sostegno di Simone unica punta.

Solo certezze nel Trapani di Aronica che schiera ancora il suo 4-3-1-2 con Bifulco alle spalle di Lescano e Fall. Sabatino e Benedetti saranno i due terzini con il compito di sostenere il centrocampo formato da Ciotti, Carriero e Crimi.