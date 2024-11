DIRETTA TRAPANI LATINA, TESTA A TESTA

Vediamo insieme i precedenti della diretta di Trapani Latina, cerchiamo di capire chi tra le due ha o meno il favore del pronostico. Purtroppo però non esistono precedenti prima della gara di oggi, quindi la nostra idea deve virare verso un’analisi sul recente stato di forma delle due compagini. Prendendo in esame le ultime cinque partite dei siciliani, notiamo come abbiano vinto una sola volta contro la Cavese, poi abbiamo tre sconfitte e un pareggio maturato contro il Monopoli per 2-2.

I nerazzurri invece possono vantare invece due vittorie, questa volta contro il Catania e il Sorrento per 1-0. Le restanti partite invece sono finite con due sconfitte e un pareggio contro la Juventus U23. Vediamo nel prossimo aggiornamento le statistiche delle due squadre per capire i trend e che tipo di partita sarà, perciò aggiornate la pagina perché parleremo ancora della diretta di Trapani Latina. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRAPANI LATINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Trapani Latina sarà offerta come di consueto sia da Now che da Sky, le due piattaforme in possesso dei diritti per la messa in onda delle partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Potrete seguire la diretta Trapani Latina in streaming video su Sky Go e NOW TV tramite smart phone e tablet sulle applicazioni dedicate oppure dal browser del proprio pc.

OBIETTIVI DIVERSI PER LE DUE COMPAGINI

La diretta Trapani Latina è in programma per sabato 23 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Polisportivo Provinciale di Erice come partita valida per la sedicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I granata si presentano a questo appuntamento con 21 punti, gli stessi del Sorrento appena alle sue spalle, occupando il decimo posto in classifica, ovvero il primo utile per staccare il pass per i playoff promozione sebbene la concorrenza non manchi e non bisogna nemmeno dimenticare la recente sconfitta patita contro il Catania che ha segnato una brutta battuta d’arresto che ha pure consentito alle inseguitrici di scavalcare i siciliani.

I nerazzurri, invece, sono decisamente più attardati trovandosi in diciassettesima posizione con 14 punti, al pari di Foggia e Turris che sono però davanti grazie ad una miglior differenza reti. I Pontini vorrebbero quindi allontanarsi al più presto possibile dalla zona retrocessione sperando però anche in una serie di combinazioni favorevoli provenienti dai risultati sugli altri campi. Ricordiamo inoltre che la direzione di questo incontro è stata affidata al signor Francesco Burlando, proveniente dalla sezione AIA di Genova, che sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Giovanni Boato di Padova insieme con il quarto ufficiale che sarà invece Davide Cerea di Bergamo.

TRAPANI LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ora a capire quali saranno le scelte dei due allenatori in relazione agli schieramenti iniziali per la diretta Trapani Latina tramite le probabili formazioni della gara del girone C. Per mister Salvatore Aronica possibile ritorno al 4-3-1-2 ammirato nel successo contro la Cavese con Seculin in porta, Ciotti, Celiento, Sabatino, Benedetti in difesa, Karic, Carraro, Carriero nel mezzo, Kanoute alle spalle del duo composto da Lescano e Fall.

Il tecnico Roberto Boscaglia per i suoi nerazzurri potrebbe a sua vola optare per il 3-4-2-1 e tornare ad affidarsi a Zacchi tra i pali, E.Vona, Berman, Di Renzo a formare il resto della retroguardia, Ercolano, Ndoj, Petermann, Crecco in mediana, Improta insieme con Di Livio sulla trequarti a fornire supporto all’unica punta che sarà il centravanti Bocic.

TRAPANI LATINA, LE QUOTE

Diamo adesso un’occhiata insieme a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione al possibile pronostico dell’esito finale per la diretta Trapani Latina, valevole per il sedicesimo turno di Serie C. Sia secondo Snai che per Planetwin i granata hanno senza dubbio maggiori chances di ottenere il successo ed i tre punti in palio visto che l’1 viene quotato ad appena 1.38. I nerazzurri sembrano avere poche possibilità di tornare a casa con una vittoria se si pensa che il 2 viene dato addirittura a 2 mentre non è da sottovalutare la quota riguardante il pareggio, con l’x fissato a 3.85.