Diretta America’s Cup 2021/ Streaming video Rai: Luna Rossa vs New Zealand, si parte!

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021: LUNA ROSSA VS NEW ZEALAND, SI PARTE!

Finalmente America’s Cup 2021: mercoledì 10 marzo, alle ore 4:00 della mattina italiana, avremo le prime due regate tra Luna Rossa e Team New Zealand, che apriranno i conti per assicurarsi la Vecchia Brocca che ogni quattro anni viene messa in palio tra i detentori e gli sfidanti. Dunque i neozelandesi, che saranno in casa visto che si gareggia nel golfo di Hauraki a Auckland, rimettono sul piatto e difendono il trofeo vinto nel 2017 contro Oracle, mentre la nostra imbarcazione comandata da Max Sirena si è aggiudicata la Prada Cup (un tempo conosciuta come Louis Vitton Cup) e ora spera di essere la prima barca italiana a vincere il titolo.

Ricordiamo che, come avevamo già visto per la finale della Prada Cup, si gareggia al meglio delle 13 regate, dunque bisognerà raggiungere le 7 regate vinte per portare a casa il trofeo e diventare campioni; da parte nostra, a questo punto possiamo solo aggiungere che non vediamo l’ora di assistere alla diretta della America’s Cup 2021 per le prime due regate, finalmente si può gareggiare e allora ci sarà tutto un popolo, quello italiano, a fare il tifo per Luna Rossa e idealmente spingerla verso il trionfo e la gloria.

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE

La diretta tv della America’s Cup 2021, vale oggi come per tutte le altre regate, sarà affidata alla televisione di stato e quella satellitare: nel primo caso il canale di riferimento, in chiaro per tutti, sarà Rai Due mentre nel secondo i clienti Sky dovranno andare al numero 205 del decoder e selezionare Sky Sport America’s Cup. Entrambe le emittenti metteranno a disposizione il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: quindi sito o app ufficiali di Rai Play oppure attivazione di Sky Go, sempre utilizzando PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021: IL CONTESTO

Finalmente America’s Cup 2021, verrebbe da dire: la competizione di vela, l’evento sportivo più antico al mondo, è stato più volte rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus ma anche dell’allerta per un possibile tsunami. Finalmente le autorità neozelandesi hanno dato luce verde, e dunque si può cominciare: Luna Rossa è uscita indenne dal round robin (che ha visto l’eliminazione di American Magic) e poi ha clamorosamente schiantato gli inglesi di Team Ineos, riuscendo a portare a casa la qualificazione alla America’s Cup. Non succedeva dal 2000, quando era ancora Luna Rossa ma in un contesto decisamente differente; all’epoca proprio Team New Zealand aveva inflitto una sonora sconfitta alla nostra imbarcazione, ma da quel momento anche i maestri della vela hanno dovuto attendere 17 anni prima di riportare la coppa dalle 100 ghinee a casa loro. C’è grande curiosità per vedere all’opera Team New Zealand, che ha disputato le World Series a dicembre: l’allenatore Ray Davies ha parlato di una barca totalmente diversa rispetto ad allora e, secondo le previsioni, i nostri avversari saranno favoriti dal forte vento laddove noi potremmo avere la meglio in condizioni più “tranquille”. Il meteo dice che i neozelandesi saranno i più fortunati da questo punto di vista, ma non si può mai dire e poi si parte sempre e comunque dallo 0-0… dunque, che la America’s Cup 2021 abbia inizio!



