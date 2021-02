Diretta Prada Cup 2021/ Finale Luna Rossa Ineos streaming video Rai: oggi decisivo?

DIRETTA PRADA CUP 2021: FINALE LUNA ROSSA-INEOS!

Giorno di importanza fondamentale per la diretta Prada Cup 2021: la finale tra Luna Rossa e Ineos infatti ha in programma le regate 7 e 8 e ricordiamo che la vittoria viene assegnata al raggiungimento dei sette successi, dunque la notte (italiana) potrebbe emettere verdetti davvero significativi dalle acque del golfo di Hauraki ad Auckland (Nuova Zelanda) per Luna Rossa, che nello scorso weekend ha cominciato in maniera splendida questa finale di Prada Cup 2021 vincendo le regate in programma sia nella notte di sabato per portarsi in vantaggio 2-0 sia domenica, per volare addirittura sul 4-0.

Poi c’è stato qualche giorno di stop a causa del lockdown per il Coronavirus e si è ripartiti la scorsa notte per un nuovo weekend che logicamente è ancora più importante e che potrebbe designare la sfidante dei detentori di New Zealand per l’America’s Cup 2021 – o almeno questo è l’auspicio dei tifosi di Luna Rossa, perché per Ineos invece l’obiettivo è allungare la contesa il più possibile.

DIRETTA PRADA CUP 2021 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LE REGATE

Ricordiamo subito che ogni notte italiana la diretta tv della Prada Cup 2021 sarà garantita dalle ore 4.00 sia su Sky, che in particolare vi dedica il canale Sky Sport America’s Cup al numero 205 del telecomando della tv satellitare, con dirette e differite delle prove, speciali di approfondimento e news oltre alla diretta streaming video per tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go, sia in chiaro per tutti sulla Rai. In questo caso l’appuntamento è su Rai 2, oltre che in streaming tramite sito o app di Rai Play.

DIRETTA PRADA CUP 2021: IL CONTESTO

Presentando la diretta della Prada Cup 2021, va detto che prima del via delle regate tra Luna Rossa Prada Pirelli e Team Ineos UK vi erano dei fondati timori legati al fatto che nei primi round robin erano sempre stati i britannici a vincere, relegando Luna Rossa allo spareggio con American Magic per restare in corsa. La risposta di tutto il consorzio italiano patrocinato da Patrizio Bertelli è stata davvero impressionante e così ora è Luna Rossa ad essere in vantaggio in questa fondamentale finale di Prada Cup 2021, con l’obiettivo naturalmente di chiudere i conti prima possibile per poi sfidare i padroni di casa neozelandesi per il sogno chiamato America’s Cup. Lo skipper Max Sirena di recente ha indicato alcuni aspetti sui quali Luna Rossa può ancora ulteriormente migliorare per sognare davvero in queste notte (italiane) che hanno fatto rinascere l’amore per Luna Rossa. Oggi che cosa succederà?

