Diretta America’s Cup 2021/ Streaming video Rai: match point New Zealand!

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021, LUNA ROSSA-NEW ZEALAND: KIWI AL SUCCESSO?

Potrebbe essere la notte giusta per i Kiwi: con oggi mercoledì 17 marzo 2021 l’America’s Cup 2021 torna in acqua a partire dalle ore 4.00 del mattino italiano, per le regate 10 e 11 tra New Zealand e Luna Rossa, gare che potrebbero regalare alla formazione di casa la seconda Brocca d’argento di fila, la quarta della loro storia. Dopo infatti aver fatto propria la regata numero 9 solo nella notte di ieri, il team neozelandese si è portato avanti alla serie per 6-3 e di fatto gli mancherebbe un solo punto per trovare il proprio trionfo, che potrebbe per l’appunto arrivare già nella regata numero 10 (prevista già ieri ma poi annullata dalla direzione per mancanza di condizioni stabili di vento). Luna Rossa è dunque costretta oggi a rischiare il tutto per tutto: riaprire la serie e ribaltare il risultato è complicato ma ancora non impossibile. Servirà comunque un vero miracolo per Max Sirena e i suoi oggi nelle acque davanti ad Auckland.

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE

La diretta tv della America’s Cup 2021, vale oggi come per tutte le altre regate, sarà affidata sia alla televisione di Stato sia a quella satellitare: nel primo caso il canale di riferimento in chiaro per tutti sarà Rai Due, mentre nel secondo i clienti Sky dovranno andare al numero 205 del decoder e selezionare Sky Sport America’s Cup. Entrambe le emittenti metteranno a disposizione il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: quindi sito o app ufficiali di Rai Play oppure attivazione di Sky Go, sempre utilizzando PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021: MATCH POINT KIWI

Come abbiamo detto prima, con oggi i kiwi potrebbero davvero chiudere la serie e fare propria la Brocca d’argento: in programma oggi vi sono per l’appunto gara 10 e l’eventuale regata numero 11 per l’America’s cup 2021, contro Luna Rossa. L’imbarcazione neozelandese, che si è dimostrata certo la più performante in questi giorni, pare sicura di fare scintile anche oggi, ma il tema italiano crede ancora nel ribaltone e proverà a riaprire la contesa in vista delle ultime gare previste giovedi 18 marzo. Dopo tutto Max Sirena e i suoi hanno disposizione buone chance, ma chiaramente tutto dipenderà anche dalla condizione ambientali che si verificheranno domani al Golfo di Hauraki. Le previsioni parlano di vento leggero, con possibili folate intorno ai 10 nodi in concomitanza con le regate: condizioni mutevoli e che sarà difficile da interpretare, e che pure non allontana lo spettro di ulteriori slittamenti e rinvii. Ci attende dunque una vera notte di passione per l’America’s cup 2021.

