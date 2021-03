Diretta America’s Cup 2021/ Streaming video Rai: oggi regate 3-4 al Golfo di Hauraki

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021: TRA LUNA ROSSA E TEAM NEWS ZEALAND SI PARTE DALL’1-1

Siamo ancora in diretta con l’America’s Cup 2021: dalle ore 4.00 del mattino di venerdi 12 marzo 2021 (secondo il fuso orario italiano) Luna Rossa e Team New Zealand saranno ancora in acqua nel Golfo di Hauraki per darsi epica battaglia per le regate 3-4 della magnifica competizione, tra le più prestigiose al mondo. Dopo l’ottimo botta e risposta occorso solo mercoledì mattina e con la parità nella serie per 1-1 tra le due imbarcazioni contendenti della Brocca, è grande attesa per le prossime due gare che potrebbero decidere l’andamento di questa 36^ edizione dell’America’s Cup. L’incertezza del pronostico è però totale: già mercoledi abbiamo ben visto sia le grandi qualità dell’imbarcazione dei kiwi, campioni in carica, come pure la grande abilità nell’adattarsi anche a condizioni non favorevoli dell’equipaggio di Max Sirena. La diretta dell’America’s cup 2021 per le gare 3-4 oggi potrebbe riservarci non pochi colpi di scena.

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE

La diretta tv della America’s Cup 2021, vale oggi come per tutte le altre regate, sarà affidata alla televisione di stato e quella satellitare: nel primo caso il canale di riferimento, in chiaro per tutti, sarà Rai Due mentre nel secondo i clienti Sky dovranno andare al numero 205 del decoder e selezionare Sky Sport America’s Cup. Entrambe le emittenti metteranno a disposizione il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: quindi sito o app ufficiali di Rai Play oppure attivazione di Sky Go, sempre utilizzando PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA AMERICA’S CUP 2021: IL CONTESTO

Come accennato prima, dopo il giorno di riposo, la diretta dell’America’s cup 2021 riparte oggi per le regate 3 e 4, dall’1-1 registrato solo nella prima giornata di competizione e davvero siamo combattuti nell’assegnare un ruolo di favorito d’obbligo per le prove di questa notte. Se facciamo riferimento a quanto occorso nelle prime due regate, infatti va detto che il Team New Zealand ha rispettato le premesse, rivelandosi imbarcazione straordinariamente veloce, specialmente in gara 1. Dall’altra parte Luna Rossa ha mostre dimostrato di essere perfettamente all’altezza della competizione come dell’avversario. In gara 2 l’imbarcazione di Max Sirena, pur in condizioni non ottimali (vento forte intorno ai 15 nodi) è riuscita a correggere gli errori commessi fino ad ora in partenza, riuscendo a schiacciare i kiwi fin dai primi istanti. Con grande caparbietà l’imbarcazione italiana è riuscita a tenere testa ai neozelandesi, e pur non impeccabile in acqua, è comunque riuscita a vincere con un vantaggio di sette secondi al traguardo. Insomma se con merito i neozelandesi sono indiziati al bis per l’America’s Cup 2021, Luna Rossa pure è capace di mostrare i muscoli e di battagliare fino all’ultimo per la Vecchia Brocca: ci attendono gare davvero al cardiopalma.



