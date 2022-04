DIRETTA/ Amstel Gold Race 2022 video streaming Rai 2: inizia la gara!

DIRETTA AMSTEL GOLD RACE 2022: COMINCIA LA GARA!

Pochi minuti al via della diretta della Amstel Gold Race 2022, diamo un’occhiata all’albo d’oro delle 55 edizioni disputate finora, a cominciare naturalmente da quella inaugurale, che fu vinta dal francese Jean Stablinski nel 1966. Ottima tradizione per i padroni di casa, che hanno vinto ben 18 edizioni: l’ultima volta per l’Olanda è quella di Mathieu Van der Poel nel 2019, mentre la precedente risaliva all’ormai lontano 2001, quando si impose Erik Dekker. Non sono più i tempi di Jan Raas che con ben cinque successi in sei anni dal 1977 al 1982 (nel 1981 si impose Bernard Hinault) è ancora oggi il corridore pluri-vittorioso dell’Amstel Gold Race, seguito da Philippe Gilbert con quattro successi (2010, 2011, 2014 e 2017) in una carriera memorabile. Segue l’Olanda dunque proprio il Belgio con 14 successi, gli ultimi firmati da Gilbert e l’anno scorso da Wout Van Aert.

Vincenzo Nibali: “Dopo il covid deliravo”/ “Il ciclismo ha sottovalutato l'infezione”

L’Italia è in terza posizione grazie a sette successi, tutti piuttosto recenti: l’Amstel infatti fu a lungo stregata per i corridori italiani, che la vinsero per la prima volta solamente nel 1996 con Stefano Zanini. Da allora però tutto è cambiato: nel 2002 si impose Michele Bartoli, nel 2004 fu il turno di Davide Rebellin e l’anno successivo trionfò Danilo Di Luca. In seguito, ecco la vittoria di Damiano Cunego nel 2008 e infine i due successi di Enrico Gasparotto, nel 2012 e nel 2016. In anni recenti si sono imposti anche il ceco Roman Kreuziger nel 2013, il polacco Michal Kwiatkowski nel 2015 e il danese Michael Valgren nel 2018. Adesso però la parola passa alla strada per la Amstel Gold Race 2022, si comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Giro di Sicilia 2022/ Vincenzo Nibali e Damiano Caruso al via: ecco i partecipanti

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA AMSTEL GOLD RACE 2022

Per seguire la diretta tv della Amstel Gold Race 2022 l’appuntamento sarà dalle ore 14.20 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), per un pomeriggio domenicale ancora una volta all’insegna del grande ciclismo che poi dalle ore 15.40 passerà su Rai Due. Diretta disponibile anche su Eurosport, il canale tematico visibile agli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire l’Amstel Gold Race in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite il servizio offerto da Eurosport Player. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Amstel Gold Race e il profilo Twitter ufficiale @Amstelgoldrace. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

Diretta/ Giro delle Fiandre 2022: ha vinto Van der Poel! Pogacar beffato, solo quarto

AMSTEL GOLD RACE 2022:CHI SARÀ IL VICNITORE?

Oggi la diretta dell’Amstel Gold Race 2022, edizione numero 56 della principale classica olandese di ciclismo, ci permetterà di vivere un’altra domenica all’insegna di emozioni con le grandi classiche di primavera delle due ruote. Prosegue dunque la tradizionale campagna del Nord, ma con un cambio rispetto al programma consueto (che d’altronde non si propone dal 2019): stavolta non è stato il Covid a imporre cambiamenti, bensì le elezioni presidenziali in Francia, motivo per cui la Parigi Roubaix ha ottenuto di spostarsi di una settimana e al suo posto è stata anticipata proprio la Amstel Gold Race.

Il cosiddetto Trittico delle Ardenne vive dunque il suo primo atto più lontano da Freccia Vallone e Liegi Bastogne Liegi che saranno dopo Pasqua, le caratteristiche tecniche cambiano rispetto al Giro delle Fiandre di domenica scorsa ma il protagonista più atteso sarà sempre Mathieu Van der Poel, anche perché oggi c’è la gara più attesa nella sua Olanda. L’Amstel Gold Race non è sullo stesso livello quanto a fascino e tradizione rispetto ai monumenti che stiamo vivendo in queste settimane, ma ormai da diversi anni non è più una corsa per velocisti e riserva sempre grandi emozioni grazie a un percorso decisamente impegnativo. Volendo fare un facile gioco di parole, sarà fondamentale andare a tutta birra, dal momento che la gara fin dalla sua prima edizione prende il nome dal celebre marchio di birra che ne è lo sponsor principale: al di là delle battute, la diretta Amstel Gold Race 2022 meriterà di essere seguita con la massima attenzione.

DIRETTA AMSTEL GOLD RACE 2022: IL PERCORSO

Verso la diretta della Amstel Gold Race 2022, mettiamo adesso in luce le caratteristiche salienti del percorso. Dopo l’edizione 2021 disputata interamente su un tracciato a porte chiuse e che vide la vittoria di Wout Van Aert in una volata al centimetro con Tom Pidcock, si ritorna a una versione più classica, con la partenza della Amstel Gold Race 2022 che tornerà a Maastricht ed è fissata alle ore 10.20 di stamattina. Quanto alle difficoltà da affrontare, basterebbe dire che saranno 254,1 km con la bellezza di 33 salitelle, tutte piuttosto brevi ma che naturalmente alla lunga potranno fare molto male alle gambe dei corridori.

La salita simbolo di questa altimetria senza respiro è il Cauberg (900 metri al 7,5% di pendenza media con punte di pendenza massima che toccheranno il 12,8%), ma vanno citati come minimo anche il Geulhemmerberg (1 km al 6,2%) e il Bemelerberg (900 metri al 4,6%), anche perché saranno le ultime due asperità da affrontare, in particolare il secondo e ultimo passaggio sul Bemelerberg sarà l’ultima asperità a 7,3 km dall’arrivo. Grande assente il detentore Wout Van Aert che è reduce dal Covid, ci saranno comunque in gara tanti grandi nomi alla Amstel Gold Race 2022, per la copertina va benissimo Mathieu Van der Poel, già vincitore della classica di casa nel 2019.











© RIPRODUZIONE RISERVATA