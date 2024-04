Diretta Amstel Gold Race 2024/ Streaming video Rai 2: Van der Poel favorito in casa (oggi 14 aprile)

Dalle classiche del pavé a quelle delle Ardenne, oggi domenica 14 aprile la diretta Amstel Gold Race 2024 segna una sorta di “passaggio di consegne” all’interno della Campagna del Nord che storicamente caratterizza la primavera del grande ciclismo, ma quest’anno il nome in copertina rischia di essere sempre lo stesso, cioè naturalmente Mathieu Van der Poel, che tra l’altro nella corsa “della birra” avrà l’affetto del pubblico olandese a spingerlo – se mai ce ne fosse bisogno. Il campione del Mondo in carica ha già vinto in carriera l’Amstel Gold Race, era il 2019 e anzi quello fu il primo successo davvero pesante della carriera su strada di MVdP, che oggi ci riproverà.

La condizione di forma è eccezionale, come dimostrano gli assoli al Giro delle Fiandre e alla Parigi Roubaix nelle ultime due domeniche, anche il cambio di scenario potrebbe essere un problema non così incisivo, anche perché chi teoricamente potrebbe fare meglio di Van der Poel nel cosiddetto Trittico delle Ardenne non sarà protagonista della diretta Amstel Gold Race 2024, per scelta come nel caso del detentore Tadej Pogacar (che parteciperà solo alla Liegi in vista del tentativo di doppietta Giro d’Italia-Tour de France) oppure purtroppo per gli incidenti che nelle scorse settimane hanno imposto un prezzo molto alto ai big del ciclismo mondiale. L’attesa rischia di essere già per il duello Pogacar-Van der Poel alla Liegi, ma prima Mathieu può trionfare in maglia iridata davanti al pubblico amico, e sarebbe una soddisfazione non da poco pure per un fenomeno del suo livello.

COME SEGUIRE LA DIRETTA AMSTEL GOLD RACE 2024 IN STREAMING VIDEO E TV: ORARI E CANALI

Le modalità per seguire la diretta tv della Amstel Gold Race 2024 saranno quelle abituali per gli appassionati di ciclismo: in chiaro il riferimento è la Rai, dalle ore 13.00 su Rai Sport HD (canale numero 58), compresa la corsa femminile, per passare poi dalle ore 15.00 su Rai Due; in alternativa c’è Eurosport, il canale tematico visibile agli abbonati. Di conseguenza per seguire l’Amstel Gold Race in diretta streaming video i riferimenti sono siti e app di Rai Play e di Discovery +. Infine i social network, con la pagina Facebook ufficiale Amstel Gold Race e il profilo X @Amstelgoldrace. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA AMSTEL GOLD RACE 2024 SU RAIPLAY

DIRETTA AMSTEL GOLD RACE 2024: IL PERCORSO

Stradine strette e la bellezza di 33 brevi salite, questi saranno gli ingredienti della diretta Amstel Gold Race 2024 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del percorso. In passato era una classica per velocisti, ma ormai da molti anni la classica olandese regala emozioni sulle collinette dell’unica zona nella quale i Paesi Bassi… non sono così bassi. Nessuna montagna, ma pendenze cattive e strappi ripetuti più volte sono un mix micidiale che può fare grande selezione, specie se c’è un fenomeno ad illuminare la corsa, come fu Tadej Pogacar l’anno scorso e come dovrebbe essere Van der Poel questa volta.

La partenza della Amstel Gold Race 2024 è fissata naturalmente a Maastricht alle ore 10.45 di stamattina. Il percorso sarà identico a quello dell’anno scorso, quindi 253,6 km con le già citate 33 salitelle. La salita simbolo di questa corsa senza respiro è il celeberrimo Cauberg (900 metri al 7,5% di pendenza media con punte di pendenza massima che toccheranno il 12,8%), il cui ultimo passaggio sarà a meno di 20 km dalla linea del traguardo, poi la diretta della Amstel Gold Race 2024 prevederà ancora i secondi passaggi pure su Geulhemmerberg (1 km al 6,2%) e Bemelerberg (900 metri al 4,6%), ultima asperità a 7,3 km dall’arrivo di Valkenburg, dove sarà incoronato il vincitore.











