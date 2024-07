POGACAR SALTA LE OLIMPIADI, L’ANNUNCIO UFFICIALE

Tadej Pogacar salta le Olimpiadi di Parigi 2024. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi da parte del Comitato Olimpico sloveno, più precisamente dall’allenatore Uros Murn. Il recente campione del Tour de France ha bisogno di riposo, stanco dopo le fatiche della Grande Boucle che l’ha visto dominare.

Il classe 1998 avrebbe dovuto gareggiare il 3 agosto, ma ha deciso di mettere nel mirino il Mondiale di Zurigo che si svolgerà a settembre. Al suo posto, insieme Luka Mezgec, Jan Tratnik e Matej Mohoric, si unirà Domen Novak, compagno di squadra di Tadej alla UAE Emirates.

POGACAR SALTA LE OLIMPIADI, LA MOTIVAZIONE E IL RETROSCENA SULLA COMPAGNA

Niente Olimpiadi di Parigi 2024 per Tadej Pogacar. L’asso sloveno, vincitore assoluto del Tour de France appena concluso con ben 6 minuti di vantaggio su Jonas Vingegaard, ha comunicato la sua decisione di sua spontanea volontà.

Johnny Carera, procuratore di Pogacar, aveva già dichiarato nei giorni scorsi che il grande obiettivo di Tadej era il Mondiale, così come il Lombardia, gettando qualche ombra sulla partecipazione di Pogacar. Carera ha spiegato che, nel caso avesse partecipato, l’avrebbe dovuto fare per vincere e le fatiche del Tour si sarebbero fatti sentire.

Inoltre, c’è un altro motivo che potrebbe aver fatto cambiare idea a Pogacar rispetto ai piani di qualche mese fa. Urska Zigart, compagna di Tadej nonché sua collega, non sarebbe stata convocata per la spedizione Olimpica nonostante sia campionessa nazionale in carica sia in linea che a cronometro.