DIRETTA/ Ancona Carrarese (risultato finale 3-3): succede di tutto nel finale!

DIRETTA ANCONA CARRARESE (RISULTATO 3-3): EMOZIONI INFINITE

La Carrarese non espugna lo Stadio Del Conero e si fa recuperare proprio nel finale, al termine di questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone B. Nel primo tempo le due squadre non respirano neanche un secondo, e ci regalano una prima frazione di gioco estremamente spettacolare: al quarto minuto la partita si sblocca, con Petrella che stappa la lattina grazie ad una punizione deviata ed insidiosa. Al 16esimo arriva anche il raddoppio, con Breza che esce malissimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e Camigliano che approfitta di una mischia in area, scodellando in area il pallone e trovando la deviazione vincente di Simonetti.

Passano soltanto 5 minuti, ed i toscani reagiscono: Bozhanaj su una seconda palla riesce a sistemarsi perfettamente il pallone e lasciar partire una conclusione meravigliosa, che non lascia scampo a Perucchini. Nel finale l’Ancona si lascia addirittura raggiungere, con Capello che inventa una autostrada visionaria per Energe, che si inserisce alla perfezione e con il destro fulmina Perucchini. Conclusione imprendibile. Nel secondo tempo i padroni di casa colpiscono una traversa incredibile con Spagnoli e Breza compie un prodigio sulla conclusione di Moretti, ma, proprio nel recupero, è la Carrarese a trovare il guizzo vincente: Castigliani verticalizza per Capello, che sul filo del fuorigioco controlla e fulmina il portiere. Nel finale, però, Paolucci la riacciuffa al termine di una azione confusa. Che partita pazzesca. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA ANCONA CARRARESE (RISULTATO 2-2): TRAVERSA SPAGNOLI

Arrivati alla mezz’ora del secondo tempo, Ancona e Carrarese sono ancora inchiodate sul 2-2, dopo un primo tempo ricco di gol, emozioni e colpi di scena. La ripresa non tradisce le aspettative e si apre con i padroni di casa che vanno vicinissimo al 3-2: cross perfetto di Di Massimo e colpo da vero attaccante di Spagnoli, che colpisce la traversa con una palombella insidiosissima. Sfortunato il numero 9.

Al 55esimo risponde la squadra gialloblù, con Schiavi che sfiora il palo con una botta da fuori terrificante. I toscani con il passare dei minuti prendono in mano il pallino del gioco, ma non riescono a segnare e rendersi pericolosi. Al 68esimo è la formazione in rosso ad andare a centimetri dal vantaggio, con Moretti che conclude ad incrociare, ma Breza compie un autentico prodigio. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA ANCONA CARRARESE (RISULTATO 2-2): ENERGE LA PAREGGIA

Ancona e Carrarese vanno negli spogliatoi dello Stadio Del Conero sul risultato di 2-2, al termine del primo tempo di questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone B. Il match è stato spettacolare in questi primi 45 minuti, ed ha visto il punteggio sbloccarsi immediatamente, grazie al calcio di punizione di Petrella.

I marchigiani trovano anche il raddoppio con Simonetti, ma la riaprono immediatamente con Bozhanaj, al 21esimo minuto. Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, i toscani riescono addirittura a riprenderla: Capello inventa una autostrada visionaria per Energe, che si inserisce alla perfezione e con il destro fulmina Perucchini. Conclusione imprendibile. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA ANCONA CARRARESE (RISULTATO 2-1): SPETTACOLO

Arrivati alla mezz’ora del secondo tempo, l’Ancona è in vantaggio per 2-1 sulla Carrarese, in un match travolgente, ricco di emozioni, che toglie il respiro. Dopo il calcio di punizione deviato calciato da Petrella, che ha permesso ai padroni di casa di passare in vantaggio, al 16esimo minuto è arrivato anche il raddoppio: Breza esce malissimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e Camigliano approfitta di una mischia in area, scodellando in area il pallone e trovando la deviazione vincente di Simonetti.

Al 21esimo risponde Bozhanaj, che su una seconda palla riesce a sistemarsi perfettamente il pallone e lasciar partire una conclusione meravigliosa, che non lascia scampo a Perucchini. Nel frattempo, al 14esimo, l’autore della prima rete della gara è costretto ad abbandonare il campo in anticipo a causa di un colpo subito in un contrasto. Ci aspetta un quarto d’ora di fuoco prima dell’intervallo. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA ANCONA CARRARESE (RISULTATO 1-0): PETRELLA LA SBLOCCA

Allo Stadio Del Conero, l’Ancona ospita la Carrarese in questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone B, dove i padroni di casa sono reduci dal pareggio per 1-1 contro la Torres, mentre i toscani hanno battuto con un secco 3-0 il Siena nel derby regionale giocato durante l’ultimo turno di campionato. Soltanto 3 punti dividono le due squadre.

Parte forte la formazione marchigiana, che si rende pericolosa fin dalle primissime battute con le discese di Mezzoni, che sull’out di destra prova a creare superiorità numerica, mettendo in difficoltà il centrocampo a cinque e la difesa a tre degli avversari. Al quarto minuto il forcing offensivo viene premiato, ed i dorici passano in vantaggio grazie alla rete di Petrella. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA ANCONA CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Ancona Carrarese, partita valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, raggruppamento B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano questa partita che si preannuncia davvero importante per la zona play-off.

Da una parte i biancorossi che, con cinquantaquattro punti (quindici vittorie, nove pareggi, dieci sconfitte) devono fare punti per rimanere agganciati al treno che porta al quarto posto; dall’altra la formazione di mister Alessandro Dal Canto che, forte di cinquantasette punti (diciassette vittorie, sei pareggi, undici sconfitte), deve tenere a distanza proprio i diretti avversari di giornata. Numeri simili anche in termini di reti: quarantacinque quelle realizzate dalla Carrarese, quattro in più per l’Ancona; trentasei quelle subite dai toscani, due in meno per la formazione ospite. (Giulio Halasz)

ANCONA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Carrarese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Ancona Carrarese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Ancona Carrarese sono stati molteplici negli ultimi diciannove anni, vedendo spesso e volentieri equilibrio tra le due compagini. Prendiamo per esempio le ultime tre sfide, tutte tra il 2021 e il 2022: il precedente più recente è terminato 2-0 per la Carrarese, stesso risultato ma a favore dell’Ancona qualche mese prima mentre nel 2021 la sfida è terminata 1-1. Un perfetto equilibrio che si è quasi sempre ripetuto.

Nei testa a testa giocati ad Ancona ha avuto tendenzialmente meglio la squadra di casa con tre successi rispettivamente le 2006, 2015 e 2022. Non manca però una vittoria esterna, quella datata addirittura 2004 quando i gialloblu vinsero 1-0. Anche un pari tra i precedenti ovvero nel 2016, un pari a reti bianche giocato nel mese di febbraio. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Ancona Carrarese, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Marmiferi che hanno consolidato il quarto posto nel girone B dopo il rotondo 3-0 inflitto al Siena, 10 risultati utili consecutivi per la Carrarese con 7 vittorie e 3 pareggi che hanno portato la formazione apuana ai piedi del podio, alle spalle delle tre formazioni che si stanno giocano il primo posto in classifica.

L’Ancona è reduce da un pareggio in casa della Torres, tornando a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutivi con i dorici che ora sono a -3 dalla Carrarese quarta e anche staccati di una lunghezza dal Gubbio in quinta posizione. La Carrarese ha vinto con un secco 2-0 il match d’andata, il 19 marzo 2022 si è disputato l’ultimo precedente di campionato in casa dell’Ancona tra le due squadre, terminato con una vittoria per 2-0 della formazione marchigiana.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Ancona Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini, Camigliano, Fantoni, De Santis; Mezzoni, Paolucci, Prezioso, Martina; Petrella, Spagnoli, Di Massimo. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Schiavi, Palmieri, Della Latta, Cicconi; Capello, Energe.

ANCONA CARRARESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.75, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











