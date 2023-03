Diretta/ Torres Ancona, streaming video tv: voglia di riscatto (Serie C)

DIRETTA TORRES ANCONA: OSPITI FAVORITI!

Torres Ancona, in diretta alle ore 14.30 di domenica 26 marzo 2023 allo Stadio Vanni Sanna, è una gara valida per la 34° giornata del girone B di Serie C. Gli ospiti sono a caccia di punti fondamentali per il discorso salvezza, mentre gli ospiti sono a un passo dalla certezza matematica dei playoff.

La Torres è quindicesima in classifica con 34 punti, a +1 sulla zona playout. La compagine sarda ha raccolto sin qui sette vittorie, tredici pareggi e tredici sconfitte. Momento negativo per i padroni di casa: nell’ultimo turno è arrivato il ko per 1-0 contro la Reggiana. L’Ancona, invece, è quinta a quota 53 punti, raccolti grazie a quindici vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte. Due ko di fila per i biancorossi: 2-1 contro l’Imolese e 0-1 contro il Cesena.

TORRES ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torres Ancona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Torres Ancona sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES ANCONA

C’è ancora qualche ballottaggio da valutare per gli allenatori di Torres e Ancona, andiamo a conoscere le probabili formazioni della sfida. Partiamo dai sardi, il modulo è il consueto 3-5-2: Garau, Antonelli, Carminati, Pinna, Fabriani, Lora, Urso, Masala, Liviero, Ruocco, Saporiti. Passiamo adesso ai biancorossi, schierati con il 4-3-3: Perucchini, Mezzoni, De Santis, Mondonico, Martina, Simonetti, Gatto, Paolucci, Petrella, Melchiorri, Di Massimo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Torres Ancona vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria della Torres è a 3,45, il pareggio è dato a 3,00, mentre il successo dell’Ancona è a 2,05. Si profila una gara avara di reti: Under 2,5 a 1,50 e Over 2,5 a 2,40. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,68.

