DIRETTA/ Ancona Pescara (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (17 dicembre 2023)

DIRETTA ANCONA PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Ancona e Pescara evidenzia due squadre che in classifica si ritrovano al dodicesimo e terzo posto del girone B di Lega Pro. Padroni di casa che hanno raccolto fino a questo momento 20 punti in campionato con 21 reti realizzate e 23 subite. Il miglior marcatore della formazione di casa risulta essere Alberto Spagnoli. Per l’attaccante 8 reti realizzate in questo campionato con quattro reti nelle ultime quattro partite.

Dall’altra parte del campo scende il Pescara che si ritrova al terzo posto con 30 punti collezionati in 17 partite. La reti realizzate sono 33 mentre 19 quelle subite. Pescara che con 33 gol fatti risulta essere il secondo miglior attacco del campionato, merito del tecnico Zeman. I migliori marcatori della formazione biancazzurra risultano essere Cuppone e Tunjov, entrambi con sei reti all’attivo. Una vittoria oggi potrebbe significare allontanarsi dal gruppo delle inseguitrici per il quarto posto. (Marco Genduso)

ANCONA PESCARA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Ancona Pescara sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Ancona Pescara sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

ANCONA PESCARA: OSPITI IN FORMA

La diretta Ancona Pescara, in programma domenica 17 dicembre alle ore 20:45, racconta della 18esima giornata di Serie C Girone B. I biancorossi ultimamente stanno dilapidando importanti punti di vantaggio per via di risultati poco soddisfacenti. Basti pensare che l’Ancona non vince dal 18 novembre, 2-0 alla Recanatese in casa. Da lì in poi il pareggio per 2-2 in casa della Spal e successivamente due sconfitte di fila contro Pontedera per 1-0 e la più recente con il Sestri Levante 3-2.

Il Pescara ha interrotto la striscia di quattro vittorie consecutive in occasione della sconfitta in casa del Catania. Il ko contro i siciliani è maturato in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C dunque non va ad intaccare lo strepitoso periodo che sta vivendo il Delfino in campionato. A proposito, se i successi con Latina per 2-0 e Entella 2-1 non erano abbastanza, il Pescara ha deciso di alzare l’asticella segnandone 5 al Pontedera e 4 all’Olbia senza mai subirne nemmeno uno. Stato di forma strepitoso che sta accompagnando il biancazzurri alla scalata verso i primi due posti, anche se ad oggi sembrano irraggiungibili essendo a -10 dalla Torres seconda e -12 dalla capolista Cesena.

ANCONA PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ancona Pescara vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Perucchini, difesa a quattro con Clemente, Cella, Pellizzari e Martina. Nella zona nevralgica del campo Saco e Paolucci agiscono ai lati di Gatto mentre in attacco ci saranno Energe, Spagnoli e Cioffi.

Risponde il Pescara con il medesimo modulo. Tra i pali Plizzari, retroguardia composta da Floriani, Di Pasquale, Pellacani e Milani a chiudere il reparto. A centrocampo il terzetto Aloi, Dagasso e Tunjov mentre il tridente offensivo Merola e Accornero larghi con Cuppone centravanti.

ANCONA PESCARA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ancona Pescara danno favorita la squadra ospite a 2.40. Secondo William Hill, il segno X relativo al pareggio è offerto a 3.10 mentre l’1 fisso a 2.70.

