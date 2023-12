Video/ Pontedera Pescara (0-5) gol e highlights: show degli abruzzesi al Manucci (5 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PONTEDERA PESCARA: LA SINTESI

Il Pescara vince in casa del Pontedera grazie ad una prestazione spettacolare e ricca di gol. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Lancio per Cuppone che viene beccato in fuorigioco. Angori serve Catanese, il tiro viene toccato in calcio d’angolo. Floriani serve per Merola, Ignacchiti lo chiude bene. Cuppone! La sblocca il Pescara! Merola la mette in mezzo dopo una triangolazione, Cuppone sul secondo palo trova il tocco vincente. Merola si inserisce per vie centrali, il tiro viene respinto da Lewis. La compagine guidata da Zeman ha preso fiducia dopo il gol del vantaggio. Squizzato si prende il giallo dopo il fallo su Benedetti, era diffidato e salterà il prossimo match. Ianesi ci prova con il destro, palla sul palo! Merola! Raddoppia il Pescara! Cangiano assiste Merola che supera Lewis e deposita in rete. Cuppone aggancia e si gira, palla sulla traversa! Milani! Cala il tris un bellissimo Pescara! Tiro di Cuppone respinto da Lewis, Milani si fa trovare pronto per il tris. Termina la prima frazione.

Diretta/ Pontedera Pescara (risultato finale 0-5): pokerissimo di Tommasini (5 dicembre 2023 Serie C)

Lancio per Ianesi, ottima l’uscita di Plizzari. Merola! Poker del Pescara e doppietta per il centravanti! Franchini serve Cuppone in area, tiro al volo respinto sulla linea da Calvani, Merola da fuori area la mette in rete. Tommasini! Non si ferma più il Pescara! Masala dalla destra la mette per Cangiano, il tiro termina fuori di nulla. Termina il match, gara senza storia vinta dagli abruzzesi.

Video/ Ancona Pontedera (0-1) gol e highlights: tre punti d'oro (Serie C, 2 dicembre 2023)

IL TABELLINO DI PONTEDERA PESCARA

PONTEDERA (3-4-2-1): Lewis; Guidi (dal 30′ s.t. Ambrosini), Calvani, Espeche; Perretta, Ignacchiti (dal 30′ s.t. Marrone), Catanese (dal 17′ s.t. Fossati), Angori; Benedetti, Ianesi; Nicastro (dal 17′ s.t. Selleri). A disp. Vivoli, Busi, Martinelli, Pretato, Delpupo, Paudice, Salvadori. All. Canzi.

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Floriani, Pellacani, Mesik, Milani; Aloi (dal 35′ s.t. Dagasso), Squizzato (dal 1′ s.t. Franchini), De Marco (dal 13′ s.t. Tunjov); Merola (dal 24′ s.t. Masala), Cuppone (dal 13′ s.t. Tommasini), Cangiano. A disp. Barretta, Brosco, Di Pasquale, Staver, Moruzzi, Mora, Manu, Accornero, Vergani. All. Zeman.

Video/ Entella Pescara (1-2) gol e highlights: Franchini decisivo (Serie C, 2 dicembre 2023)

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido.

RETI: 16′ p.t. Cuppone (Pe), 37′ p.t. e 10′ s.t. Merola (Pe), 44′ p.t. Milani (Pe), 22′ s.t. Tommasini (Pe).

NOTE: ammoniti Squizzato (Pe); angoli 5-5; recupero 2′ p.t., 2′ s.t.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PONTEDERA PESCARA













© RIPRODUZIONE RISERVATA