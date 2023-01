Diretta/ Ancona Pontedera streaming video e tv: toscani per il terzo posto (Serie C)

DIRETTA ANCONA PONTEDERA: BEL MONDAY NIGHT!

Ancona Pontedera, in diretta lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C. Posticipo serale della ventunesima giornata che potrebbe portare i toscani al terzo posto in classifica: il Pontedera ha chiuso il vecchio anno con un pirotecnico 5-4 all’Olbia e con una vittoria otterrebbe la settima vittoria nelle ultime otto sfide disputate in campionato e aggancerebbe a quota 39 punti in classifica il Gubbio e l’Entella, a -2 dal Cesena secondo e a -7 dalla Reggiana capolista.

Diretta/ Fiorenzuola Vis Pesaro (risultato finale 0-3): colpaccio esterno a sorpresa!

Salirebbe al sesto posto invece l’Ancona che ha chiuso il suo 2022 con un pari senza reti in casa del Siena, una vittoria permetterebbe ai dorici di sorpassare la Carrarese e consolidare la loro posizione nel pieno della zona play off del girone B. Il 19 settembre 2021 l’Ancona ha vinto col punteggio di 2-0 l’ultimo precedente interno di campionato contro il Pontedera, che non batte i marchigiani dal 24 gennaio 2015 anche se in quell’occasione si giocava in Toscana.

Diretta/ Messina Virtus Francavilla (risultato finale 2-1): la decide Fofana!

DIRETTA ANCONA PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Pontedera viene fornita dalla televisione di stato, come tutti i posticipi di Serie C: l’appuntamento per il Monday Night è su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando, e che vi permetterà di seguire la partita anche in mobilità grazie al sito ufficiale e l’app di Rai Play. Naturalmente poi anche questo match sarà garantito in diretta streaming video dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri di terza divisione: potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO ANCONA PONTEDERA SU RAIPLAY

Diretta/ Cremonese Juventus (risultato finale 0-1): decide Milik su punizione!

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Ancona Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto, Prezioso; Petrella, Moretti, Di Massimo. Risponderà il Pontedera allenato da Massimiliano Canzi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Stancampiano; Shiba, Espeche, Martinelli; Perretta, Izzillo, Catanese, Aurelio; Benedetti, Cioffi; Nicastro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ancona Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA