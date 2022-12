Video/ Pontedera Olbia (5-4) gol e highlights: una partita incredibile! (Serie C)

Allo Stadio Ettore Mannucci il Pontedera supera l’Olbia per 5 a 4, ci attendono quindi moltissime emozioni nel video Pontedera Olbia. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Canzi a cominciare meglio la sfida riuscendo appunto a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Mutton, su assist di Aurelio. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Occhiuzzi crescono cogliendo la traversa al 18′ con il tiro dalla distanza di Nanni prima di trovare il gol del pareggio al 20′ per merito di Fabbri, autore di un colpo di testa vincente sul cross dalla sinistra di Sueva. I granata tornano avanti al 38′ per merito del gol di Shiba e Mutton completa la doppietta personale che vale il tris con l’aiuto di Perretta al 41′. Tuttavia i sardi accorciano le distanze al 44′ con il gol firmato da Nanni.

CLICCA QUI PER IL VIDEO PONTEDERA OLBIA

VIDEO PONTEDERA OLBIA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo i bianchi vanno a caccia del pareggio con lo spunto di Biancu parato in calcio d’angolo da Stancampiano al 56′. Nell’ultima parte dell’incontro i galluresi ripristinano l’equilibrio al 61′ con il gol siglato da Bellodi con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, seguito dalla traversa centrata da Ragatzu al 75′. Ci pensa Mutton ad annullare di nuovo tutto con la tripletta raggiunta all’80’ e Perretta riporta definitivamente avanti i suoi con il gol dell’88’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maria Marotta, proveniente dalla sezione di Sapri, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Somma da un lato, Bellodi, Travaglini e Konig dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Pontedera di salire a quota 36 nella classifica del girone B della Serie C mentre l’Olbia non si muove, rimanendo fermo a 15 punti.

VIDEO PONTEDERA OLBIA: IL TABELLINO

Pontedera-Olbia 5 a 4 (p.t. 3-2)

Reti: 4′, 41′, 80′ Mutton(P); 20’Fabbri(O); 38′ Shiba(P); 44′ Nanni(O); 61′ Bellodi(O); 67′ Biancu(O); 88′ Perretta(P).

PONTEDERA (3-4-2-1) – Stancampiano; Shiba, Espeche, Martinelli; Perretta, Ladinetti, Gudi, Aurelio; Benedetti, Catanese; Cioffi. A disp.: Vivoli, Tonelli, Pretato, Petrovic, Fantacci, Di Bella, Bonfanti, Izzillo, Casadidio, De Ioannon, Tripoli, Marcandalli, Somma. All.: Canzi.

OLBIA (3-4-1-2) – Wan Der Want; Brignani, Bellodi, Travaglini; Sueva, Incerti, La Rosa, Biancu, Fabbri; Ragatzu, Nanni. A disp.: Di Giorgio, Sperotto, Gabrieli, Emerson, Secci, Occhioni, Zanchetta, Sanna, Minala, Konig, Babbi, Contini. All.: Occhiuzzi.

Arbitro: Maria Marotta (sezione di Sapri).

Ammoniti: 29′ Bellodi(O); 59′ Travaglini(O); 85′ Somma(P); 90’+4′ Konig(O).

