DIRETTA/ Ancona Pontedera video streaming tv: marchigiani ok nei precedenti (2 dicembre 2023, Serie C)

La diretta della sfida che vede affrontarsi Ancona Pontedera presenta dal 2014 ad oggi ben 8 scontri. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione di casa che ha ottenuto tre vittorie contro una sola da parte della formazione granata. Le restanti quattro sfide sono terminate con il risultato di pareggio. La prima scritta che analizzeremo e quella del 2014 terminata con uno scialbo pareggio con il risultato di 0-0. Adesso vi presentiamo le due sfide con più gol, in entrambi i casi con 5 reti in totale. Nel 2015 il Pontedera ha avuto la meglio nei confronti della formazione in maglia rossa ottenendo il successo con il risultato di 4-1. Tripletta di uno scatenato Cesaretti.

Questa risulta anche l’unica vittoria del Pontedera dal 2014 ad oggi. La seconda sfida che vi proponiamo è quella giocate il 22 gennaio 2022 in casa del Pontedera. Vittoria dell’Ancona con l’incredibile risultato di 0-5, frutto di una doppietta di Moretti e reti singole da parte di Iannoni, Fagioli e Sereni. L’ultima gara giocata dalle due formazioni è terminata con il risultato di 3-0 in favore dei padroni di casa. (Marco Genduso)

ANCONA PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Ancona Pontedera sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ancona Pontedera in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Ancona Pontedera, in diretta sabato 2 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo Stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Scontro diretto tra due squadre che condividono ambizioni importanti nonché gli stessi punti in classifica.

L’Ancona occupa l’ottavo posto con 20 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitta. La compagine biancorossa arriva a questo appuntamento dal pareggio esterno per 2-2 contro la Spal. Stessi punti per il Pontedera, che sin qui ha totalizzato cinque vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Dopo tre successi consecutivi, i toscani nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-1 dall’Entella.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA PONTEDERA

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Ancona Pontedera. Partiamo dai padroni di casa, il modulo è il consueto 4-3-3: Perucchini, Clemente, Cella, Pellizzari, Martina, Paolucci, Gatto, Saco, Energe, Spagnoli, Gavioli. Passiamo adesso alla formazione toscana, Scanzi opta per il 3-4-2-1: Stancampiano, Calvani, Martinelli, Guidi, Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori, Benedetti, Ianesi, Nicastro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ancona leggermente favorito sul Pontedera secondo le quote per le scommesse dei principali bookmakers. Andiamo a conoscere i numeri stilati dagli analisti di Eurobet: la vittoria dell’Ancona è a 2,25, il pareggio è a 2,95, mentre il successo del Pontedera paga 3,00 volte la posta. Per gli esperti non ci saranno tante reti: Under 2,5 a 1,53 e Over 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,87 e 1,75.











