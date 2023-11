Video/ Pontedera Entella (0-1) gol e highlights: decide Zamparo su rigore (25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PONTEDERA ENTELLA: LA SINTESI

La Virtus Entella vince in casa del Pontedera grazie al calcio di rigore di Zamparo. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Faggioli si prende il giallo dopo l’intervento ai danni di Ignacchiti. Martinelli commette fallo su Faggioli, calcio di rigore a favore della Virtus Entella. Zamparo calcia e spiazza Stancampiano. Mosti calcia da fuori area e non trova la porta. Benedetti la mette in mezzo, tentativo allontanato. Ci prova Catanese, De Lucia si fa trovare pronto e respinge. Termina la prima frazione di gioco, Virtus Entella avanti.

Ci prova Catanese, ancora bravo De Lucia, ci prova anche Ianesi, ancora bravo il portiere avversario. Padroni di casa che stanno alzando il ritmo a caccia del pari. Padroni di casa che continuano ad attaccare, difende bene la Virtus Entella. Lancio per Benedetti, interviene De Lucia e chiude. Angori in mezzo per Nicastro che di testa sfiora il gol. Altro cross di Angori, allontana la difesa avversaria. Santini si prende il giallo dopo aver allontanato la sfera. Ci prova Benedetti su punizione, palla fuori. Termina il match.

IL TABELLINO DI PONTEDERA ENTELLA

ontedera (3-4-2-1): Stancampiano; Calvani, Martinelli, Guidi (29’st Fossati); Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori (45’st Ambrosini); Benedetti (38’st Delpupo), Ianesi; Nicastro. A disp. Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Paudice, Espeche, Delpupo. All.: Canzi.

Virtus Entella (3-5-2): De Lucia; Manzi, Sadiki (36’st Lancini), Bonini; Parodi, Corbari, Petermann, Mosti (18’st Tascone), Di Mario (36’st Zappella); Faggioli (29′ st Santini), Zamparo. A disp. Paroni, Siaulys, Konteh, Tomaselli, Meazzi, Clemenza, Lipani, Reali. All.: Gallo.

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano. Assistenti Andreano e De Luca. IV ufficiale Aloise di Lodi.

Reti: 20’pt Zamparo (R).

