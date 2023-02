Diretta/ Ancona Reggiana streaming video tv: i Dorici all’esame capolista

DIRETTA ANCONA REGGIANA: CHE SFIDA NELLE MARCHE

La diretta Ancona Reggiana, partita in programma sabato 4 febbraio 2023 alle ore 17:30, racconta di una sfida ai piani alti del Girone B di Serie C. I padroni di casa sono la quarta forza del campionato e i sei successi nelle ultime dieci gare testimoniano la bella stagione che stanno vivendo i Dorici. Dopo il pareggio con la Vis Pesaro che aveva interrotto la serie di tre vittorie di fila, l’Ancona è tornato a festeggiare in occasione del 2-1 esterno sul campo del Montevarchi. Stato di forma eccelso della Reggiana che nelle ultime quindici partite ha totalizzato dodici vittorie e tre pareggi senza mai perdere e subendo appena quattro gol.

Diretta/ Reggiana Fiorenzuola (risultato finale 2-0): settima vittoria di fila!

Per far risultato contro la prima della classe, l’Ancona dovrà sfruttare al massimo il supporto dello Stadio del Conero che fin qui ha reso i Dorici la seconda miglior squadra per rendimento casalingo con ventiquattro punti in dodici partite. C’è da dire che però anche in trasferta la Reggiana non lascia spazio a troppe interpretazioni: nove vittorie in tredici partite per un computo totale da ventinove punti, la squadra numero uno in classifica lontano da casa.

Diretta/ Montevarchi Ancona (risultato finale 1-2): colpaccio dei biancorossi

DIRETTA ANCONA REGGIANA STREAMING VIDEO

La diretta della partita Ancona Reggiana è aperta al pubblico su Eleven Sports, consultabili inoltre il restante dei match di Serie C. Attingibile l’abbonamento suddiviso in mesi o stagioni

La diretta Ancona Reggiana è trasmessa in streaming video su smart tv ed ancora dispositivi multimediali, quali computer, smartphone o tablet

ANCONA REGGIANA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ancona Reggiana vedranno i Dorici con il modulo 4-3-3 e i granata dalla parte opposta del campo con il 3-5-2. Perucchini chiamato a bloccare le traiettorie avversarie per i biancorossi. Solidità difensiva Mezzoni, Camigliano, De Santis e Brogni. Nella zona mediana il laterale destro Prezioso e il sinistro Simonetti terranno tra loro il regista Basso. A chiudere il tandem offensivo Lombardi, Mattioli e Moretti.

Video/ San Donato Reggiana (0-3) gol e highlights: tris della capolista (Serie C)

Venturi per la rete emiliana, sistema difensivo composto dal terzino Luciani, Hirstov, ed esterno basso Laezza.Un numeroso corpo centrale formato da Guglielmotti, Kabashi, l’equilibratore Muroni, Cigarini e a chiudere la fascia, Nardi. Ultimi ma non per importanza i due centravanti Pellegrini e Capone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA