Diretta Montevarchi Ancona/ Streaming video tv: Aquila sempre ultima (Serie C)

DIRETTA MONTEVARCHI ANCONA: MARCHIGIANI PER IL RILANCIO!

Montevarchi Ancona viene diretta dal signor Dario Madonia: le due squadre si affrontano al Gastone Brilli-Peri nella 25^ giornata del girone B di Serie C 2022-2023. L’Ancona, quarta forza della classifica, va a caccia di riscatto immediato: il pareggio interno contro la Vis Pesaro, oltre a essere stato un risultato in sé deludente, ha impedito di accorciare le distanze rispetto a Cesena ed Entella, e soprattutto di blindare ancor più quella che sarebbe un’ottima e utilissima qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, permettendo all’Ancona di saltare due turni di post season.

Il Montevarchi versa in una situazione del tutto diversa: si è ritrovato ultimo in classifica e sabato scorso ha raccolto un pareggio a Fermo che serve a poco, perché a questo punto l’Aquila deve cominciare a vincere per evitare la retrocessione diretta e giocarsi almeno il playout. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Montevarchi Ancona; nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa partita.

MONTEVARCHI ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

In attesa di conferma del palinsesto per la diretta tv sulla televisione satellitare – ricordando che i canali del pacchetto Calcio di Sky trasmettono alcune partite di Serie C – possiamo citare che Montevarchi Ancona e tutte le gare del campionato di terza divisione sono disponibili sul portale Eleven Sports, da poco tempo incluso nell’abbonamento a DAZN; sarà quindi una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI ANCONA

Per la diretta Montevarchi Ancona Marco Banchini punta sul 3-4-2-1: in porta va Giusti, davanti a lui una difesa che potrebbe contare su Chiti, Fiumanò e Gennari con due esterni che daranno una mano in fase di non possesso e potrebbero essere Cerasani e Lischi. A centrocampo si candida Biagi, pronto a prendersi la zona nevralgica insieme ad Amatucci; i due sulla trequarti saranno Giordani, capocannoniere del Montevarchi, e Kernezo che è in ballottaggio con Boncompagni; Sulayman Jallow potrebbe sostituire Rovaglia come prima punta.

Gianluca Colavitto dovrà nuovamente rinunciare al suo bomber Spagnoli (9 gol in questo campionato): in attacco dunque Mattioli potrebbe fare la prima punta con Petrella (o Luca Lombardi) come esterno a destra e Di Massimo sull’altro versante, poi centrocampo nel quale Lorenzo Paolucci e Simonetti agirebbero come centrali, godendo della collaborazione di Barnabà e Brogni sulle corsie laterali. In difesa Mondonico, Camigliano e Simone De Santis dovrebbero comporre la linea che si disporrà davanti al portiere Perucchini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Montevarchi Ancona, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 25^ giornata del girone B di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3,45 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 2,95 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 2,15 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

