DIRETTA/ Ancona Vis Pesaro video streaming tv: la breve storia di questo derby

DIRETTA ANCONA VIS PESARO: TESTA A TESTA

Soffermiamoci per la diretta di Ancona Vis Pesaro sui precedenti tra le due squadre. Ci sono solo due precedenti disputati al Conero tra queste due compagini. In entrambi i casi a vincere fu la squadra di casa brava anche a superare questo avversario due volte in trasferta. C’è un solo match che Vis Pesaro non ha perso contro l’Ancona ed è un pareggio, dunque la squadra non è mai riuscita a battere l’avversario odierno. L’ultimo precedente ci porta indietro alla scorsa stagione quando l’Ancona si impose col risultato finale di 3-1.

Il match fu aperto da Faggioli al minuto 20 con raddoppio e personale doppietta del ragazzo al 53esimo. Nel finale Rossi riaccendeva le speranze chiuse nuovamente però da Moretti al 97esimo. C’è poi da raccontare un 3-0 disputato in Serie D il 20 ottobre 2013. L’Ancona ha vinto questa gara nel girone d’andata, a campi invertiti, col risultato finale di 0-3. Sarà molto interessante soffermarci su quello che ci dirà oggi il campo. (Matteo Fantozzi)

ANCONA VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Vis Pesaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Ancona Vis Pesaro sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PUNTI PESANTI IN PALIO

Ancona Vis Pesaro, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo Stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Punti piuttosto pesanti quelli in palio questo pomeriggio tra due squadre reduci da un buon momenti ma con obiettivi diamentralmente opposti.

L’Ancona è quarto in classifica con 41 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. I biancorossi sono reduci da tre vittorie di fila, l’ultima per 0-1 sul campo del Gubbio. La Vis Pesaro invece è sedicesima a quota 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. Due successi di fila per gli ospiti, l’ultimo per 2-1 nello scontro diretto con l’Olbia.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA VIS PESARO

In attesa di scoprire le scelte degli allenatori di Ancona e Vis Pesaro, è il momento di andare ad analizzare le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, il modulo è il solito 4-3-3: Perucchini, Mezzoni, Mondonico, De Santis, Brogni, Prezioso, Gatto, Simonetti, Petrella, Moretti, Di Massimo. Passiamo adesso agli ospiti, schierato con la stessa tattica: Farroni, Rossoni, Tonucci, Bakayoko, Zoia, Aucelli, Coppola, Di Paola, Fedato, Cannavo, Pucciarelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ancona Vis Pesaro vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Ancona è a 1,57, il pareggio è a 3,65, mentre il successo della Vis Pesaro è a 5,60. Passiamo alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,67 e Over 2,5 a 2,05. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,05 e 1,70.

