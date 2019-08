Diretta Andreescu Williams/ Streaming video tv: oggi la finale Wta Toronto 2019

Andreescu Williams, in diretta dal cemento canadese, è la finale femminile per Wta Toronto in programma oggi domenica 11 agosto con inizio fissato per le ore 19. 30 (secondo il fuso orario italiano). Si accende quindi sul cemento canadese per la Rogers Cup 2019 la finale femminile del torneo Premier 5, il più prestigioso per il circuito Wta. In campo ecco la padrona di casa la canadese Bianca Vanessa Andreescu contro la regina del tennis al femminile Serena Williams, che pure ha davvero rischiato nella notte italiana durante le semifinali di non trovare il pass per il trofeo della foglia d’acero. Per l’ultimo precedente di una canadese in finale bisogna tornare indietro fino al 1969, quando ci fu addirittura una sfida tutta casalinga per il titolo tra Faye Urban e Vicki Berner, vinta dalla prima. Ma allora si giocava sulla terra e il torneo si chiamava Canadian Open. Ci attende dunque una finale davvero al cardiopalma e che finalmente gli appassionati italiani potranno seguire senza alcun sacrificio (come è accaduto nei giorni scorsi per la Rogers cup 2019) considerato il grande fuso orario esistente tra Italia e Canada.

DIRETTA ANDREESCU WILLIAMS: COME SEGUIRE LA FINALE ROGERS CUP WTA TORONTO

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Andreescu e Williams, finale della Wta Toronto sarà visibile in diretta tv sul satellitare di Sky al canale Supertennis, al numero 224 ma anche sul digitale terrestre, al canale 64, con diretta streaming video offerta dalla piattaforma del canale o tramite l’app Sky Go. Il servizio è utile per chi non può seguire la finale in tv, perché offre la possibilità di guardare la sfida attraverso pc, tablet o smartphone.

DIRETTA ANDREESCU WILLIAMS, FINALE WTA TORONTO: IL CONTESTO

In attesa di poter dare la parola al cemento per la diretta Andreescu Williams, finale femminile per il Wta Toronto alla Rogers cup 2019, andiamo a vedere come queste due protagoniste sono riuscite a ottenere il pass per questo atteso match. Partendo dalla padrona di casa, ecco che la Andreescu ha dato il via al suo cammino fin dal primo turno, dove ha superato la Bouchard: di fila ha dovuto affrontare Kasatkina, Bertens e soprattutto la favorita Katerina Pliskova, questa ai quarti di finale e finita KO col risultato di 6-0, 2-6, 6-4. Ultimo ostacolo per la canadese è stata la statunitense Kenin (che aveva appena battuta la Svitolina): in semifinale però la Andreescu l’ha superata per 6-4,7-6. Percorso importante ma appena complicato per la Williams, entrata nel tabellone solo al secondo turno con la Mertens: la statunitense ha poi avuto la meglio su Alexandrova e sopratutto la Osaka (si ricorda la finale US Open 2018). Serena ha poi ben fatto fatica in semifinale contro la Bouzkova, con cui ha firmato una vittoria in rimonta per 1-6, 6-3, 6-3. Ora però si fa sul serio per la finale: che accadrà in Canada?



