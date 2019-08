Diretta Angola Serbia/ Streaming video tv: primo match per i Mondiali (basket)

Angola Serbia, in diretta dal Foshan International Sports and Cultural Arena, è la partita di basket in programma oggi sabato 31 agosto 2019: palla a due fissato per le ore 9,30 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 15,30 locali). E’ proprio con la diretta tra Angola e Serbia che possiamo dare il via a questa attesissima edizione dei Mondiali di basket 2019, di stanza in Cina. La manifestazione iridata quindi parte proprio con la sfida del girone B (lo stesso dell’Italia di Meno Sacchetti), e con un match il cui esito par già scritto. Non scordiamo infatti che la nazionale serba, guidata dal tecnico Sasha Djordjevic, è in ottima forma, ha personaggi di grandissima caratura e inoltre vanta il titolo di vice campione del mondo, pur nell’edizione del 2014.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ANGOLA SERBIA

Ricordiamo che per i Mondiali di basket 2019 in Cina, il riferimento per gli appassionati sarà il satellitare di Sky, che ha acquistato in diritti esclusivi. La diretta Angola Serbia, primo match della manifestazione sarà quindi visibile in diretta tv alle ore 9,30 al canale Sky Sport Uno (201). Diretta streaming video garantita per tutti gli appassionati tramite la ben nota app Sky, riservata però ai soli abbonati al servizio.

DIRETTA ANGOLA SERBIA: IL CONTESTO

In attesa del palla a due per la diretta tra Angola e Serbia è certo bene esaminare anche il contesto di questo incontro, il primo per i mondiali di basket 2019 in Cina. Come abbiamo riferito prima però il pronostico di questa sfida è nettamente segnato a favore degli slavi, che di certo hanno grandi ambizioni per questa edizione della manifestazione iridata. Come ricordato prima, la Serbia è stata medaglia d’argento agli ultimi Mondiali del 2014 e pure gli slavi si sono confermati secondi anche negli ultimi Europei, dove nel 2017 si sono arresi in finale solo davanti alla Slovenia. Ben altre ambizioni sono invece dell’Angola, che pure non pare certo la favorita numero 1 al successo della manifestazione come della partita di quest’oggi. La squadra africana pure potrebbe concederci qualche sorpresa: nel rooster dopo tutto non mancano anche due ex “italiani” come Yanick Moreira e Carlos Morais. Non scordiamo poi che l’Angola ha un ottima tradizione ai mondiali, avendo preso parte a ben sette edizioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA