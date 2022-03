Diretta Ankara Trento/ Streaming video tv: è l’ultima spiaggia per l’Aquila (Eurocup)

DIRETTA ANKARA TRENTO: UNA MINIMA SPERANZA…

Ankara Trento, in diretta alle ore 18:00 (italiane) di martedì 22 marzo presso l’Ankara Spor Salonu, si gioca per la 16^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2021-2022. Per l’Aquila ci sono ancora timidissime speranze di qualificazione: settimana scorsa la squadra di Lele Molin era ferma, ma in precedenza aveva perso sul campo dello Slask Wroclaw e probabilmente quella è stata la parola fine sulla prosecuzione della corsa verso gli ottavi di finale. La discriminante: l’ormai certa esclusione del Lokomotiv Kuban, senza la quale l’Aquila sarebbe largamente eliminata e che invece ora dà speranza alla squadra.

Certo, anche così è difficile: Trento, che in campionato ha perso a Treviso sabato scorso ed è in palese flessione, dovrebbe comunque vincere le tre partite che restano e sperare che Wroclaw perda sempre. Se i polacchi potrebbero realmente centrare zero vittorie, che la Dolomiti Energia faccia bottino pieno da qui alla fine è complicato; vedremo però cosa succederà nella diretta di Ankara Trento, tra poco si gioca e quindi noi possiamo iniziare a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dalla partita di Eurocup.

DIRETTA ANKARA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ankara Trento verrà trasmessa su Sky Sport Arena: sappiamo bene che le partite di Eurocup che riguardano le squadre italiane sono fornite dalla televisione satellitare e dunque, per questo match, l’appuntamento è sul canale 204 del decoder, ovviamente visione riservata agli abbonati che potranno usufruire dell’alternativa con la diretta di Ankara Trento in streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo euroleaguebasketball.net/eurocup, fornirà tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA ANKARA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Ankara Trento è dunque l’ultima spiaggia per la Dolomiti Energia, che deve giocare ancora tre partite (compresa questa) e deve vincerle tutte: lo Slask Wroclaw ha girato a suo favore la differenza canestri e dunque con una semplice vittoria, o appunto una sconfitta dell’Aquila, sarebbe aritmeticamente certa del passaggio del turno (ovviamente, qualora il Lokomotiv Kuban dovesse venire escluso definitivamente). Le altre avversarie invece non sono più raggiungibili, a conferma di un cammino che per Trento in questa Eurocup è stato davvero disastroso.

Tra queste squadre anche lo stesso Turk Telekom, che nella classifica senza Krasnodar perderebbe 2 punti (infatti aveva battuto i russi) ma ovviamente sarebbe certo della qualificazione agli ottavi di finale, visto che appunto la corsa sarebbe su Trento. Insomma, per la Dolomiti Energia è forse concentrarsi direttamente sul campionato, perché come abbiamo già detto anche in Serie A1 le cose non stanno andando poi troppo bene e infatti, qualora le cose dovessero rimanere identiche alla classifica attuale, Lele Molin non arriverebbe a giocarsi nemmeno i playoff spezzando così una striscia che dura dall’anno da neopromossa. Staremo a vedere, intanto come si concluderà questa partita dell’Ankara Spor Salonu…











