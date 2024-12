DIRETTA TRENTO GRAN CANARIA: INIZIA IL RITORNO!

Si gioca la diretta Trento Gran Canaria, alle ore 20:00 di martedì 3 dicembre saremo alla Il T Quotidiano Arena per la decima giornata di basket Eurocup 2024-2025 e dunque è arrivato il momento di dare il via alle sfide di ritorno nel girone A. Questo match aveva infatti rappresentato l’esordio delle due squadre nella competizione; Trento aveva lottato con le unghie e con i denti ma era uscita sconfitta per soli tre punti, destando comunque un’ottima impressione contro quella che rimane una corazzata di Eurocup, e che infatti in epoca molto recente è anche riuscita a vincere il titolo scegliendo poi di non andare in Eurolega.

La situazione di Trento non è solidissima, anzi: sconfitta in casa dal Besiktas, la Dolomiti Energia è rimasta al penultimo posto in classifica con tre vittorie e sei sconfitte, sappiamo che per arrivare ai playoff di Eurocup serve arrivare almeno sesti e dunque per l’Aquila si tratta di giocare un girone di ritorno con segno positivo e poi sperare, per prendersi un traguardo finora mai raggiunto. A noi per il momento resta solo da aspettare che la diretta Trento Gran Canaria prenda il via, nel frattempo però bisogna anche fare qualche ulteriore considerazione sui temi principali di questa bella competizione e su quello che potrebbe emergere stasera dalla Il T Quotidiano Arena.

TRENTO GRAN CANARIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Trento Gran Canaria sarà disponibile sui canali della televisione satellitare, che anche nel corso di questa stagione fornisce le partite di Eurocup che riguardano le nostre squadre; saranno di conseguenza gli abbonati a poter seguire il match della Dolomiti Energia, e in assenza di un televisore potranno accedervi anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che è utilizzabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TRENTO GRAN CANARIA: L’AQUILA SPERA NEI PLAYOFF

Siamo vicini alla diretta Trento Gran Canaria: la Dolomiti Energia inizia la seconda metà del percorso verso i playoff che restano naturalmente un obiettivo perseguibile, ma ci sarà la necessità di alzare il livello perché, nonostante la squadra abbia dato la sensazione di avere fatto passi avanti rispetto alle ultime stagioni di Eurocup, il bilancio per quanto riguarda vittorie e sconfitte rimane negativo, la concorrenza non manca e di conseguenza entrare nelle prime sei della classifica nel girone A sarà tutt’altro che semplice, anche per un gruppo che in Serie A1 sta letteralmente volando e che ora vuole trovare la sua giusta dimensione europea.

Gran Canaria resta come detto un osso durissimo, una squadra abituata a giocare la Eurocup e arrivarci anche in fondo; quando l’aveva vinta, aveva poi deciso di non salire in Eurolega per non rischiare di affondare sul piano economico, una scelta che sportivamente può aver fatto storcere qualche naso ma che in realtà la società ha ponderato guardando anche qualche esempio del passato, per tali ragioni il roster spagnolo è sempre qui in Eurocup a fare la parte di una delle grandi favorite per il titolo, una squadra con cui stasera Trento dovrà fare i conti e provare a batterla.