Diretta Anversa Virtus Bologna/ Streaming video tv: testa-coda nel gruppo C (Eurocup)

DIRETTA ANVERSA VIRTUS BOLOGNA: TUTTO FACILE PER GLI EMILIANI?

Anversa Virtus Bologna, partita che sarà diretta dagli arbitri Anne Panther, Daniel Hierrezuelo e Gentian Cici, si gioca alle ore 20:00 di martedì 27 ottobre: siamo alla Lotto Arena per la quinta giornata nel gruppo C di basket Eurocup 2020-2021. Continua la marcia della Segafredo verso la Top 16, ormai archiviata: l’ultima vittoria contro il Monaco ha lasciato la squadra di Sasha Djordjevic a punteggio pieno, con un vantaggio di tre gare sulla quinta in classifica – il Lietkabelis – e dunque un cammino che il gruppo ha saputo mettere totalmente in discesa. Questa sera avremo un vero e proprio testa-coda, considerato che i belgi hanno sempre perso fino a qui; termina il girone di andata e le V nere, che in campionato sono reduci dal colpo sul parquet di Varese, possono continuare il loro percorso netto. Vedremo quello che succederà nella diretta di Anversa Virtus Bologna, aspettando la quale possiamo fare qualche considerazione circa i temi portanti che vedremo in campo.

DIRETTA ANVERSA VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Anversa Virtus Bologna; questa partita però, come tutte le altre che riguardano la Eurocup, sarà disponibile a tutti gli abbonati al portale Eurosport Player, che fornisce le gare in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com sarà invece possibile consultare il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo e altri contenuti come le classifiche dei gironi e gli highlights delle varie partite del torneo.

DIRETTA ANVERSA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo dunque visto che la diretta di Anversa Virtus Bologna rappresenta per le V nere la possibilità di chiudere anticipatamente i conti con la qualificazione alla Top 16 di Eurocup: si sapeva che la Segafredo fosse una delle grandi favorite per arrivare in fondo, ma il girone nascondeva comunque delle insidie visto che sono presenti Lokomotiv Kuban e Monaco, due avversarie di tutto rispetto. La banda di Djordjevic però le ha battute entrambe, confermando di essere un roster costruito per vincere tutto; la vittoria di Varese ha anche legittimato il ritorno in grande stile dopo aver perso due partite consecutive in casa, un incidente di percorso che tutto sommato ci può stare in una stagione lunga e particolare. Per quanto riguarda Anversa, naturalmente il passaggio alla Top 16 è ancora possibile; anche chiudendo l’andata con un record di 0-5 le eventualità di procedere in Eurocup ci sarebbero, ma è chiaro che i belgi devono iniziare a mettere qualche vittoria in bacheca perché, come evidente, gli incroci del calendario non giocano a favore. Tra poco saremo sul parquet della Lotto Arena, si tratta di capire come andrà a finire questa partita…

