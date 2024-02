DIRETTA AMBURGO VENEZIA/ Video streaming tv: all’andata fu determinante Spissu (Eurocup, 6 febbraio 2024)

DIRETTA AMBURGO VENEZIA: I TESTA A TESTA

Si fa presto a parlare dei precedenti nella diretta di Amburgo Venezia, perché in Eurocup ne abbiamo soltanto uno: quello andato in scena lo scorso 28 novembre, e che aveva chiuso l’andata nel gruppo A. Era stata una vittoria netta per la Reyer, contro una squadra che come già detto ha vinto solo due partite in tutta l’Eurocup attuale: al Taliercio era finita 94-77 con l’allungo di Venezia che era arrivato nel secondo quarto, un 31-17 che aveva fatto girare gli orogranata a +16 all’intervallo lungo per poi andare a gestire per tutto il secondo tempo, senza particolari affanni e conducendo in porto una bella vittoria, con Marco Spissu che era stato l’autentico mattatore della serata.

Diretta/ Reggio Emilia Venezia (risultato finale 77-60): Unahotels stende Reyer (basket A1, 3 febbraio 2024)

Per il playmaker di Venezia erano arrivati 22 punti e 9 assist, con 7/9 dal campo e 4/6 dall’arco. La Reyer aveva mandato cinque giocatori in doppia cifra: ottima anche la prestazione di Amedeo Tessitori che aveva segnato 18 punti tirando 4/7, poi c’erano stati anche i 12 punti di Rayjon Tucker e gli 11 di Davide Casarin. Per Amburgo invece si era distinto Aljami Durham: 17 punti e 5 assist tirando 6/10, poi altri tre giocatori in doppia cifra con i 15 di Aleksander Dziewa e i 10 a testa per Leif Moeller e Vincent King, ma come già detto Amburgo non era mai stata in partita ed era arrivata una sconfitta netta, l’ennesima di questa sciagurata Eurocup, sul parquet del Taliercio. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Venezia Prometey (risultato finale 108-90): successo in rimonta (Eurocup, 30 gennaio 2024)

AMBURGO VENEZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Amburgo Venezia sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurocup delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurocup di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Venezia Trento (risultato finale 93-68): Reyer domina, altro ko per Aquila (basket, 27 gennaio 2024)

AMBURGO VENEZIA: IL COMMIATO DALL’EUROCUP

Amburgo Venezia, in diretta dalla Edel-Optics.De Arena alle ore 19:30 di martedì 6 febbraio, si gioca per la 18^ e ultima giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2023-2024. Termina la regular season, e per entrambe le squadre è il commiato dalla competizione: la Reyer purtroppo conosceva il suo destino già settimana scorsa, si è presa una bella vittoria contro il Prometey ma appunto non è servito come non servirà un eventuale successo questa sera, il passo è stato davvero troppo altalenante per entrare nel play in e così con molto rammarico termina l’esperienza internazionale di Venezia, in attesa di scoprire cosa succederà nella prossima stagione.

Amburgo dal canto suo è messa ancora peggio: appena due vittorie in 17 partite per una delle poche squadre, considerando anche l’altro girone, che non siano mai state davvero in lotta per raggiungere la fase ad eliminazione diretta, l’obiettivo sarà quello di chiudere con orgoglio provando a prendersi un’ultima affermazione casalinga. Vedremo tra poco quello che succederà nella diretta di Amburgo Venezia: non ci sarà l’ansia del risultato ma la partita potrebbe comunque essere interessante, mentre ne aspettiamo la palla a due facciamo qualche ulteriore valutazione sui temi principali che ci portano alla Edel-Optics.De Arena.

DIRETTA AMBURGO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Amburgo Venezia pone dunque fine al cammino della Reyer in Eurocup. Un grande peccato: c’erano sicuramente i presupposti per arrivare al play in, la formula è cambiata e ha tagliato due slot per girone ma certamente anche così Venezia aveva tutto per entrare nelle prime sei del suo raggruppamento. Il problema è che gli orogranata non sono partiti benissimo, hanno dovuto inseguire ma si sono scontrati con realtà che nel tempo sono cresciute in maniera esponenziale, si pensi a un quasi imbattibile Paris ma anche ai London Lions e al Besiktas, che adesso proseguiranno la loro corsa nel torneo.

A parte qualcuna, comunque, Venezia avrebbe potuto sopravanzarle; la distanza che alla fine separerà la Reyer dal play in di Eurocup sarà tutt’altro che ampia. Adesso, come detto, bisognerà scoprire cosa succederà: attraverso il campionato e altri fattori potrebbe anche arrivare un pass per l’Eurolega anche se al momento appare difficile, sicuramente nel breve periodo Venezia tornerà a concentrarsi esclusivamente sulla Serie A1 dove le cose stanno andando più che bene, vincere lo scudetto è una possibilità e a maggior ragione lo è oggi, dopo questa eliminazione che farà male perché per l’appunto era alla portata. Intanto, scopriremo con quante vittorie chiuderà il suo girone la Reyer…











© RIPRODUZIONE RISERVATA