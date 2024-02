DIRETTA ARIS TRENTO/ Video streaming tv: i calcoli per la qualificazione (Eurocup, oggi 7 febbraio 2024)

DIRETTA ARIS TRENTO: I CALCOLI

La diretta di Aris Trento si avvicina: a questo punto bisogna fare i calcoli per scoprire come la Dolomiti Energia si qualificherebbe al play in di Eurocup. Al momento, come già detto, l’Aris ha una vittoria in più ma Trento ha vinto all’andata: replicando quel successo sarebbe come detto davanti ai greci, ma la cosa potrebbe non bastare. Il problema sta nel fatto che il Buducnost (stesso record dell’Aquila) è 2-0 e ha un +21 di differenza canestri nei confronti della squadra di Paolo Galbiati; inoltre i greci hanno battuto due volte il Buducnost con un +3 totale di differenza canestri. Ora: un arrivo delle tre squadre a otto vittorie porterebbe alla classifica avulsa. Sarebbero tutte pari (2-2) ma il Buducnost con +18 di quoziente punti e l’Aris attualmente a +1.

Significa che Trento, che è a -15, per superare i greci dovrebbero batterli almeno con 8 punti di scarto. Difficile, non impossibile; forse più semplice che il Buducnost perda a Podgorica contro Gran Canaria, ancora a caccia del secondo posto nel gruppo B. Sia come sia si prospetta un arrivo in volata nel quale ogni singolo canestro su uno e l’altro parquet sarà importante, staremo a vedere cosa succederà e se Trento si prenderà la qualificazione al play in di Eurocup… (agg. di Claudio Franceschini)

ARIS TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Aris Trento sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurocup delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurocup di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

CI SI GIOCA TUTTO!

Aris Trento sarà in diretta dal Palais de Sports di Salonicco, alle ore 19:00 di mercoledì 7 febbraio: si gioca per la 18^ e ultima giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2023-2024, ed è la partita decisiva per le speranze della Dolomiti Energia di arrivare al play in. Trento avrebbe potuto chiudere i conti o quasi settimana scorsa, ma ha perso in casa contro il Buducnost: una sconfitta che fa malissimo, perché riduce di parecchio le possibilità di qualificazione anche se, come vedremo, è tutto ancora in piedi e anzi lo scenario potrebbe essere favorevole alla squadra di Palo Galbiati.

Allo stesso modo l’Aris Salonicco spera nel pass; i greci, va detto, sono messi meglio arrivando alla sfida diretta con una vittoria in più di Trento (8-9) pur avendoci perso all’andata, ma siamo in un regime nel quale la classifica avulsa rischia di diventare parecchio determinante. Staremo allora a vedere, soprattutto dovremo anche fare dei calcoli e certamente aiuta il fatto che il Buducnost giochi in contemporanea; aspettando la diretta di Aris Trento, facciamo qualche ulteriore approfondimento su questa partita realmente decisiva.

DIRETTA ARIS TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Si è arrivati alla diretta di Aris Trento con uno scenario incredibile: se nel gruppo A di Eurocup le sei qualificate erano note addirittura a due giornate dal termine della regular season, qui gli ultimi due posti se li giocavano sostanzialmente in cinque con 40 minuti sul cronometro. Trento rischia di pagare a caro prezzo quella sconfitta netta contro il Buducnost, ma in generale Paolo Galbiati è riuscito a dare competitività internazionale a una squadra che negli ultimi due anni in Eurocup aveva fatto da comparsa o se preferite sparring partner per tutte le rivali.

Bisogna sicuramente ripartire da qui, in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro riguardo le competizioni internazionali; se stasera dovesse arrivare la qualificazione al play in sarebbe sicuramente un gran bel colpo, poi chiaramente ci sarebbero rivali con molte più possibilità di centrare il titolo o anche solo fare strada ma, in partite secche, è anche vero che Trento potrebbe giocarsela avendo ben poco da perdere. Vedremo allora cosa succederà: battere l’Aris Salonicco potrebbe non bastare, perdere certamente porterebbe all’eliminazione dall’Eurocup.











