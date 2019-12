Diretta Apoel Siviglia/ Streaming video tv: tutto già deciso (Europa League)

Apoel Siviglia, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 in diretta dal NEO SP Stadium di Nicosia, sarà una sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Match che entrambe le formazioni potranno affrontare in scioltezza, essendo già qualificate ai sedicesimi di finale della competizione. In un girone sulla carta agevole il Siviglia ha fatto il vuoto arrivando a punteggio pieno a questa ultima giornata, non sempre giocando brillantemente ma riuscendo comunque a far valere il maggior tasso tecnico rispetto alle avversarie, restando contemporaneamente l’unica squadra nella Liga spagnola a restare a ridosso del duo di testa composto da Barcellona e Real Madrid. I ciprioti si sono presi il secondo posto e la conseguente qualificazione prevalendo nello scontro diretto contro gli azeri del Qarabag, lontani 3 lunghezze in classifica ma capaci di ottenere solo un pareggio e una sconfitta nel doppio confronto con l’Apoel. Probabile dunque che le due formazioni in questa occasione diano spazio anche a diverse seconde linee per mantenersi fresche per il campionato. A Cipro l’Apoel ha giocato due partite in meno rispetto alla capolista Anorthosis, ma è in ritardo di ben 9 lunghezze dalla vetta della classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Apoel Siviglia, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso il NEO SP Stadium di Nicosia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro bensì in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 251 per seguire Diretta Gol Europa League. Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet che si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online con Sky che detiene l’esclusiva pay per trasmettere tutta l’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI APOEL SIVIGLIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Apoel Siviglia, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso il NEO SP Stadium di Nicosia, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. L’Apoel allenato dal tedesco Thomas Doll sceglierà il 3-4-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Belec; Vouros, Savic, Ioannou; Mihajlovic, Matic, Souza, Al Tamari; Pavlovic, Hallenius, Bezjak.. Risponderà il Siviglia, guidato in panchina dallo spagnolo Lopetegui, optando per un 4-2-3-1 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Bono; Pozo, Gudelj, Gomez, Escudero; Jordan, Torres; Munir, Vazquez, Nolito; Dabbur.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, l’agenzia Snai offre a 3.50 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 3.40 l’eventuale pareggio e quota a 2.05 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.90 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.85.



