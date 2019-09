Diretta Arezzo AlbinoLeffe/ Streaming video e tv: amaranto in difficoltà (Serie C)

Arezzo AlbinoLeffe, che sarà diretta dal signor Michele Di Cairano, si gioca alle ore 15:00 di domenica 22 settembre: è una delle partite valide per la quinta giornata nel girone A del campionato di Serie C 2019-2020. Gli amaranto sono una delle squadre candidate alla promozione, reduci da una stagione di alto livello nella quale hanno dimostrato di poter esplorare l’alta classifica; tuttavia quest’anno non sono partiti con il piede giusto e in questa partita potrebbero anche pagare qualcosa a livello fisico, perché mercoledì sono stati impegnati nel recupero – della terza giornata – che per di più hanno perso in casa contro la Juventus U23. Rispetto a un anno fa l’AlbinoLeffe ha cambiato girone; corre ancora per la salvezza ma con la speranza di poter fare qualcosa in più, al momento la classifica è abbastanza positiva ma il pareggio interno contro la Pianese non è stato il migliore dei risultati. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Arezzo AlbinoLeffe; nel frattempo possiamo valutare il modo in cui le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzandone le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Arezzo AlbinoLeffe, perché il campionato di Serie C non viene trasmesso sui canali tradizionali salvo qualche eccezione: ancora una volta dunque l’appuntamento è sul portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO ALBINOLEFFE

In Arezzo Juventus U23 Daniele Di Donato ritrova il portiere Pissardo: Luciani e Borghini si sistemano davanti a lui con Luca Mosti e Baldan sulle corsie laterali, al centro del campo invece ci sarà una cerniera mediana formata da Picchi e Foglia. Il modulo dovrebbe essere ancora il 4-4-2, dunque previsti Rolando e Belloni a correre sulle fasce dando supporto ai due attaccanti, con Piu che si gioca la maglia con Cutolo e potrebbe affiancare Cheddira, a sua volta insidiato da Gori. L’AlbinoLeffe di Marco Zaffaroni si dispone con un 3-4-1-2 nel quale mancherà lo squalificato Mondonico: Canestrelli completa con Gavazzi e Gusu la difesa davanti a Savini, i due laterali saranno prevalentemente offensivi con Gonzi e Ruffini che accompagneranno l’azione dei centrali, ovvero Genevier che pensa all’impostazione e Quaini che farà da frangiflutti. Giorgione potrebbe agire sulla trequarti dove però il favorito rimane Gelli; la coppia offensiva sarà formata da Cori e Ravasio.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Arezzo AlbinoLeffe danno ragione ai padroni di casa: il segno 1 per la vittoria degli amaranto vale infatti 2,00 volte la somma messa sul piatto, mentre per il successo esterno dei seriani siamo già ad un valore pari a 3,75 volte la cifra investita. Il segno X regola il pareggio, e in questo caso la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe ad un valore di 3,20 volte quanto puntato.



