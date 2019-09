Video/ Arezzo Juventus U23 (1-2): highlights e gol. Clemenza chiude il match

La Juventus U23 vince in casa dell’Arezzo grazie alle reti di Mota Carvalho e Clemenza su rigore che rispondono al vantaggio di Foglia. Come si vede nel video di Arezzo Juventus U23, dopo appena quattro minuti di gara i toscani passano avanti. Contropiede micidiale impostato da Cutolo che serve Belloni, sfera all’indietro per Foglia non perdona Loria piazzando il pallone nell’angolino. La Juventus risponde quattro minuti dopo con Mota Carvalho. Il cross arriva dalla sinistra con Daga che sbaglia l’uscita. Mota e Luciani si scontrano con il primo lesto a ribadire in gol. Botta e risposta immediato tra le due compagini. Fabio Pecchia, viene allontanato dal terreno di gioco per proteste alla mezzora. Piu ci prova da fuori area, pallone messo in angolo. Alla fine della prima frazione arriva l’episodio decisivo della gara. Mosti abbatte Olivieri e penalty per i bianconeri. Clemenza dagli undici metri non sbaglia. La prima frazione termina con la Juventus avanti per due reti ad uno.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Gori ci prova con una girata, para facilmente Loria. Due minuti dopo Olivieri prova la conclusione: palla alta sopra la traversa. L’Arezzo ha una ghiottissima occasione quando Rolando supera Rosa che lo abbatte, l’arbitro indica il dischetto. Gori mette alla destra di Loria, il portiere si supera e salva i suoi. L’Arezzo attacca a testa bassa, ma Loria respinge di tutto. Sono ben sei i minuti di recupero concessi dal direttore di gara ma non accade praticamente più nulla, la Juventus espugna il campo dell’Arezzo. Gara molto divertente con i bianconeri che sono riusciti a conquistare una vittoria preziosissima su un campo ostico. Grande protagonista Loria autore di grandi parate.

