Diretta Arezzo Lecco/ Streaming video e tv: il ritorno dei blucelesti (Serie C)

Arezzo Lecco si gioca domenica 25 agosto alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Arezzo, e sarà una delle sfide del programma della prima giornata del campionato di Serie C 2019-2020, con riferimento al girone A. Esordio casalingo per i toscani che l’anno scorso hanno vissuto una stagione d’alta classifica, pur senza riuscire a concretizzare le loro ambizioni nei play off. Anche in questa stagione l’Arezzo punta a un campionato di vertice e cercherà subito i tre punti contro un Lecco che dopo diversi anni ha ritrovato il professionismo. I lombardi ovviamente cercheranno innanzitutto la salvezza, ma sono reduci da un buon precampionato e lo scorso anno non hanno mai avuto rivali nel loro girone di Serie D (riuscendo così a tornare nella terza divisione del calcio italiano), mentre l’Arezzo ha messo in mostra caratteristiche di gioco spettacolari che andranno però bilanciate in un campionato in cui, come sempre, vincerà la concretezza. Ci attendiamo che la diretta di Arezzo Lecco sia particolarmente interessante; nell’attesa, leggiamo le potenziali scelte dei due allenatori nel dettaglio delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Alessandria-Gozzano, domenica 25 agosto 2019 alle ore 17.30, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sulle piattaforme sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà la possibilità di vedere il match in esclusiva in diretta streaming video via internet con un abbonamento a elevensports.it, col sito che offrirà su internet tutti i match del campionato di Serie C, visibili collegandosi tramite pc o smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO LECCO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Arezzo-Lecco, domenica 25 agosto 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Arezzo, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C nel girone A. 4-4-2 per il tecnico degli aretini, Di Donato, che dovrebbe schierare questo undici titolare: Pissardo; Luciani, Baldan, Borghini, Sereni; Belloni, Volpicelli, Buglio; Rolando, Cheddira, Mesina. Risponderà il Lecco di Marco Gaburro con un 4-3-3 e questa formazione: Bacci; Alborghetti, Malgrati, Carboni, Procopio; Moleri, Segato, Migliorini; D’Anna, Capogna, Maffei.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha stabilito il suo pronostico per Arezzo Lecco: gli amaranto partono in vantaggio con un valore di 1,50 volte la puntata sul segno 1, mentre arriviamo già ad una quota di 3,55 la somma messa sul piatto per il segno X (che come sempre regola il pareggio) e siamo a 5,00 volte quello che avrete deciso di investire sul segno 2, sul quale dovrete scommettere se pensate che i blucelesti possano fare il colpo esterno.



