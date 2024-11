DIRETTA AREZZO PESCARA, BALDINI CERCA UN’ALTRA VITTORIA

La domenica della quindicesima giornata del Girone B di Serie C inizia con la diretta Arezzo Pescara in campo alle 15,00. La sfida è di quelle molto importanti che mette di fronte due squadre di alta classifica pronte a contendersi il posto per la promozione. L’Arezzo non vince da tre partite ed ha pareggio l’ultima partita giocata in casa del Milan Futuro. Primo posto solitario e vittoria contro il Sestri Levante nella scorsa giornata per il Pescara di Baldini che cerca punti per la fuga.

DIRETTA AREZZO PESCARA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Arezzo Pescara verrà trasmessa sui canali di Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Per seguire la partita, potrete anche utilizzare la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sulle azioni salienti e sullo svolgimento generale del match.

AREZZO PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche le probabili formazioni in vista di questo match. L’Arezzo di Troise giocherà con un 4-3-3 con un tridente offensivo formato da Gaddini, Pittarello e Guccione. Chiosa e Righetti saranno i due centrali di difesa con Santoro, Tavernelli e Settembrini a centrocampo.

4-3-3 anche per Baldini che manderà in campo un tridente formato da Vergani, Cangiano e Merola. Moruzzi e Pierozzi giocheranno come terzini mentre i due centrali saranno ancora Pellacani e Brosco.

AREZZO PESCARA, LE QUOTE

Partono sfavoriti anche nelle quote di Snai i padroni di casa della diretta Arezzo Pescara che affronteranno una delle migliori squadre del campionato. L’1, infatti, è dato a 3,00 contro il 2,20 per gli ospiti ed il pareggio X che arriva fino a 3,15.

