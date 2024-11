DIRETTA PESCARA SESTRI LEVANTE, I TESTA A TESTA

La diretta di Pescara Sestri Levante ha un solo precedente all’attivo, risalente all’anno scorso ovvero alla stagione 2023/24 per la Coppa Italia Serie C, quindi non solo abbiamo un solo precedente per afre i nostri soliti testa a testa di tipo storico, ma risale anche ad una competizione diversa. Quindi per dovere di cronaca vi informiamo che il Delfino in quell’occasione vinse per 2-1, ma continueremo la rubrica sui testa a testa con un parallelo sul recente stato di forma delle due compagini.

Nelle ultime cinque il Pescara ha tenuto un rullino di marcia impressionante con quattro vittorie e una sola sconfitta, subita contro la Vis Pesaro. Il Sestri Levante invece viene cinque partite dove non è mai riuscita a vincere, due sconfitte e tre pareggi contro la Lucchese, il Vis Pesaro e L’Entella. Tutto farebbe pensare ad una vittoria del Delfino, ma le statistiche saranno d’accordo? Cerchiamo di capirlo con il prossimo aggiornamento della diretta di Pescara Sestri Levante. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PESCARA SESTRI LEVANTE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Pescara Sestri Levante sarà come sempre garantita da Sky e da Now, piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta attualmente disputando. Sarà dunque possibile vedere l’incontro sintonizzando il televisore sui canali dell’emittente satellitare che offrirà pure lo streaming dell’evento via smart phone, tablet e pc con l’applicazione Sky Go così come NOW TV.

TORNARE SUBITO AL SUCCESSO

La diretta Pescara Sestri Levante è in programma per sabato 9 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia come partita valida per la quattordicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. I padroni di casa continuano a tenersi la prima posizione in campionato con ben 29 punti conquistati fino a questo momento dell’annata ma la sconfitta patita contro la Vis Pesaro ha lasciato un po’ l’amaro in bocca oltre a permettere alla Torres di accorciare così da portarsi ad un solo punto di distacco dalla capolista.

Molto diversa ed altrettanto lontani in classifica sono poi gli ospiti, adesso in sedicesima posizione con appena 11 punti guadagnati e bisognosi di iniziare una striscia di risultati utili consecutivi per abbandonare la zona retrocessione dopo il pareggio maturato nel derby ligure contro l’Entella. Ricordiamo inoltre che la direzione di questo incontro è stata affidata all’arbitro Antonio Di Reda, proveniente dalla sezione AIA di Molfetta, che sarà supportato dagli assistenti Vincenzo Abbinante di Bari e Mattia Morotti di Bergamo insieme con il quarto uomo Gerardo Simone Caruso di Viterbo.

PESCARA SESTRI LEVANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo ora di analizzare insieme le probabili formazioni della diretta Pescara Sestri Levante così da capire quali saranno le scelte dei due allenatori per gli schieramenti iniziali in attesa dall’avvio del match del girone B. Mister Silvio Baldini continuerà ad utilizzare il consueto 4-3-3 nonostante la recente sconfitta schierando Plizzari in porta, Crialese, Pellacani, Brosco e Pierozzi in difesa, Valzania, Tunjov al posto dello squalificato Squizzato e Dagasso nel mezzo con Bentivegna, Vergani e Cangiano in attacco.

Mister Andrea Scotto riconfermerà invece il positivo 3-5-2 ammirato contro l’Entella e quindi Anacoura tra i pali con Primasso, Valentini, Pittino a completare il reparto arretrato, Podda, Brunet, Rosetti, Conti e Furno a centrocampo e Clemenza con Parravicini a costituire la coppia d’attacco.

DIRETTA PESCARA SESTRI LEVANTE, LE QUOTE

Infine, cerchiamo di dare uno sguardo a quello che sarà il pronostico dell’esito finale per la diretta Pescara Sestri Levante a partire dalle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportivo relativamente alla sfida valevole per il quattordicesimo turno di Serie C. Per Betsson e Zonagioco il Pescara è senza ombra di dubbio la favorita per la vittoria del match pagando infatti l’1 ad appena 1.30 mentre appare quasi impossibile che il Sestri Levante possa tornare in Liguria con i tre punti visto che il 2 è fissato rispettivamente a 10.50 e 10.00 mentre il pareggio è dato a 4.30 ed a 4.20, in questo caso come per Bwin.