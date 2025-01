DIRETTA AREZZO PONTEDERA, AMARANTO CONTRO GRANATA NEL DERBY TOSCANO

Derby toscano come di consueto molto sentito quello della diretta Arezzo Pontedera che si tiene lunedì 27 gennaio alle ore 20:30. Presso lo Stadio Città di Arezzo gli amaranto tenteranno di proseguire il loro cammino in zona playoff affrontando i granata che cercano invece di allontanarsi dalla zona retrocessione dato che si trovano sì in quindicesima posizione ma hanno gli stessi punti della Spal, alle sue spalle ed occupante la prima casella valevole per i playout. Gli ospiti hanno inoltre perso nell’ultima giornata di campionato venendo battuti di misura in casa dalla Vis Pesaro.

Se da un lato il Pontedera è chiamato dunque al riscatto ed alla conquista di punti preziosi in chiave salvezza, dall’altro i padroni di casa se la stanno passando piuttosto bene. L’Arezzo guida il gruppo delle squadre che inseguono le compagini capaci di totalizzare già oltre i quaranta punti ed il momento di flessione del Pescara potrebbe consentire loro di agganciare proprio i delfini durante le prossime settimane del torneo. La netta vittoria esterna sul Legnago Salus è stata inoltre fondamentale per non permettere al Pineto di ridurre le distanze.

AREZZO PONTEDERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA?

La diretta Arezzo Pontedera sarà disponibile in televisione per gli abbonati a Sky. In Italia, ci si potrà sintonizzare sul canale Sky Sport Arena e su Sky Sport 253. In streaming, la sfida sarà visibile sull’applicazione Sky Go oppure anche se possedete un’iscrizione valida a Now Tv.

AREZZO PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arezzo Pontedera non sembrano essere di difficile lettura alla luce dei punteggi ottenuti nello scorso turno di Serie C. Il 4-3-3 con Trombini, Montini, Gigli, Chiosa, Righetti, Settembrini, Santoro, Shaka Mavuli, Pattarello, Guccione e Tavarnelli sarà, salvo sorprese, riconfermato avendo funzionato più che bene nella trasferta col Legnago Salus. Il modulo 4-2-3-1 con Tantalocchi, Cerretti, Pretato, Martinelli, Perretta, Guidi, Ladinetti, Vitali, van Ransbeeck, Sala ed Italeng potrebbe invece essere rivisto da mister Menichini dopo il KO interno con la Vis Pesaro.



DIRETTA AREZZO PONTEDERA, LE QUOTE

Un’agenzia di scommesse come Snai sembra avere una favorita per la diretta Arezzo Pontedera se giudichiamo le quote offerte. Gli amaranto appaiono infatti in vantaggio sulla carta aspettando l’inizio delle ostilità considerando che il loro successo e quindi l’1 viene indicato a 1.70. Meno probabilità ci sono invece per un pareggio finale con l’x fissato a 3.45 ed i granata partono invece da uno sfavorevole 2 a 4.25 nel valutare le proprie chances di trionfo.