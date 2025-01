Diretta Legnago Salus Arezzo, presentazione della sfida

La diretta Legnago Salus Arezzo è prevista per le ore 15.00 allo Stadio Mario Sandrini e sarà valida per la giornata 23 del girone B di Serie C, verranno messe a confronto due formazioni che in questa metà di stagione hanno giocato due campionati differenti ma che arrivano entrambe da due partite senza vittorie, i veneti occupano l’ultima posizione e 42 gol subiti sono la peggiore difesa del campionato, i toscani invece sono stabilmente nella zona playoff, ora si trovano al sesto posto. I padroni di casa nell’ultima gara hanno perso per 3-0 contro la Vis Pesaro in trasferta, gli ospiti invece tra le mura amiche hanno concesso la vittoria al Pineto per 1-2.

Info streaming video, dove seguire la diretta Legnago Salus Arezzo

Per vedere la diretta Legnago Salus Arezzo sarà necessario per gli interessati sottoscrivere un abbonamento a Sky Sport, per potersi sintonizzare poi sul canale Sky Sport Calcio che mette in onda la gara o sulle piattaforme di streaming di SkyGo e NowTv.

Legnago Salus Arezzo, le probabili scelte dei tecnici

I padroni di casa si presenteranno alla gara schierando il loro 4-2-3-1 scelto da mister Matteo Contini che prevede Perucchini tra i pali, Ruggeri, Ampollini, Noce e Muteba a completare il reparto difensivo, Franzolini e Leoncini in mediana, Zanetti e Demirovic sugli esterni e Bombagi dietro a Ricci unica punta. I toscani di mister Emanuele Troise invece saranno schierati secondo il 4-3-3 con Trombini in porta, Montini e Righetti come esterni bassi e Chiosa e Gilli come difensori centrali, centrocampo a tre composto da Eklu, Santoro e Guccione e tridente con Tavernelli e Pattarello sulle fasce e Ogunseye riferimento centrale.

Diretta Legnago Salus Arezzo, il pronostico finale della gara

La diretta Legnago Salus Arezzo è una gara già scritta con i padroni di casa nettamente sfavoriti sugli ospiti che molto probabilmente porteranno in Toscana i 3 punti che mancano da due gare. La gara potrebbe anche essere spettacolare, almeno per una delle due tifoserie oltre a quelli neutrali, con molti gol che potrebbero essere messi a segno, come già detto gli ultimi in classifica, la Legnago Salus, è la peggiore difesa del campionato e in partite come questa potrebbe essere un fattore determinante. I veneti certamente non regaleranno la vittoria agli ospiti e cercheranno di fare la gara ma il divario tra le due rose sembrerebbe essere troppo elevato.