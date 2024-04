Diretta/ Arezzo Sestri Levante (risultato 0-0) streaming video tv: match al via, si gioca! (28 aprile 2024)

DIRETTA AREZZO SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Arezzo Sestri Levante mette in scena una sfida che ha ancora tanto da raccontare, soprattutto per la formazione ligure. Sestri Levante che rappresenta una delle sorprese di questo campionato: da neopromossa è riuscita a ottenere punti, e quest’oggi l’ultimo scoglio per accogliere nuovamente a braccia aperte il prossimo campionato di serie C. L’aritmetica salvezza potrebbe arrivare anche semplicemente con un pareggio, senza doversi preoccupare delle sfide di Entella e Ancona.

Grande merito per la stagione va dato all’attaccante Riccardo Forte. Per lui 13 reti, con diversi occhi tra Serie B e Serie C che nel mercato estivo chiederanno di certo informazioni. Arezzo che è sicura del posto ai play off; una vittoria quest’oggi potrebbe farla scavalcare Pontedera e Pescara. Il miglior marcatore è Gucci con 12 gol. (Marco Genduso)

AREZZO SESTRI LEVANTE DIRETTA STREAMING VIDEO: DOVE VEDERE LA PARTITA

Gli appassionati che desiderano seguire la partita in diretta televisiva potranno sintonizzarsi sui canali di Sky per guardare Arezzo contro Sestri Levante, così come tutti gli altri incontri del campionato di Serie C. Gli abbonati alla pay TV satellitare hanno un appuntamento fisso con la terza serie, con la possibilità di accedere alla trasmissione tramite i canali di Sky Sport o utilizzando l’applicazione Sky Go per lo streaming in diretta su internet.

AREZZO SESTRI LEVANTE: I TESTA A TESTA

Purtroppo non vi è molto di cui parlare dei precedenti relativi alla diretta di Arezzo Sestri Levante, sono solamente due infatti i capitoli precedenti a questa storia e entrambe le partite sono finite con uno 0-0 di poco conto. Meglio concentrarsi dunque sugli ultimi cinque risultati in campionato delle due formazioni: i toscani vengono da tre pareggi consecutivi, l’ultimo ottenuto contro il Perugia per 1-1 mentre passando alla formazione ospite.

Il trend è molto positivo poiché hanno vinto tre partite ma ne hanno perse anche due, quindi potrebbe succedere di tutto anche se l’Arezzo ha vinto solo una volta nelle ultime cinque. Sarà interessante vedere se la storia ci fornirà un altro pareggio, visto che la parigite toscana non si ferma, oppure se potremmo mettere una pedina sull’abaco delle vittorie di una delle due squadre. (agg. Gianmarco Mannara)

AREZZO SESTRI LEVANTE: OBIETTIVO RAGGIUNTO!

La diretta Arezzo Sestri Levante, che ha inizio alle ore 20.00, vede due squadre confrontarsi con gli obiettivi stagionali già in tasca. È matematicamente già salva la formazione ligure, storica la salvezza diretta del Sestri Levante che dopo la vittoria sulla Vis Pesaro è riuscita a mettere in archivio la permanenza in terza serie senza dover passare dai play out, per la matricola allenata da Barilari un grande risultato considerando anche il problema dello stadio.

L’Arezzo pareggiando a Perugia ha messo in fila la terza “X” consecutiva, per gli amaranto i play off sono già messi in cassaforte viste le quattro lunghezze di vantaggio sulla Spal undicesima ma c’è da fissare il piazzamento finale, col nono posto da conquistare nel testa a testa contro il Rimini con i play off che per i toscani cominceranno comunque dal primo turno a eliminazione diretta.

AREZZO SESTRI LEVANTE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Arezzo Sestri Levante, quali saranno le scelte degli allenatori per l’ultima partita della stagione regolare? Per l’Arezzo, il mister Paolo Indiani sembra orientato a schierare Trombini in porta, con una difesa a quattro composta da Donati, Risaliti, Lazzarini e Montini. A centrocampo, Damiani e Eklu alle spalle di Settembrini, Guccione e Gaddini, schierati a sostegno dell’unica punta Gucci. Per il Sestri Levante, si prevede un modulo simile, con il mister Enrico Barilari che adotterà il 3-5-2. Furno, Oliana e Pane saranno schierati in difesa davanti all’estremo difensore Raspa. Podda e Clemenza saranno gli esterni di fascia con Candiano, Raggio Garibaldi e Sandri a centrocampo, tandem offensivo con Forte e Fossati.

AREZZO SESTRI LEVANTE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo le quotazioni del bookmaker Sky, i padroni di casa dell’Arezzo sono considerati i favoriti per la partita che concluderà la regular season per entrambe le contendenti. La vittoria dell’Arezzo è quotata a 1.70, mentre il pareggio è valutato a 3.25. L’eventuale vittoria in trasferta del Sestri Levante vede la quota salire a 4.25.











